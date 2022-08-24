Посольство РФ: США воспользовались убийством Дугиной

24 августа 2022 в 07:53 Размер текста - 17 +

США распространяют русофобские заявления из-за убийства Дарьи Дугиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина Власти Соединенных Штатов Америки воспользовались трагедией — убийством журналиста Дарьи Дугиной, дочери дочери философа Александра Дугина, в собственных целях. Такое заявление сделало посольство России в США. «У нас вызывает глубочайшее негодование, что американские власти воспользовались этой ужасной трагедией, чтобы вновь транслировать набор безответственных русофобских заявлений», — отметили в посольстве. Заявление размещено в официальном telegram-канале ведомства. Трагедия произошла в ночь с 20 на 21 августа. Дугина погибла в результате покушения в Подмосковье. Под ее водительским сиденьем было заложено порядка 400 граммов тротила, пишет Ytro.Ru. За Дарьей ехал ее отец, на глазах которого произошла трагедия. По версии следствия, взрывное устройство под ее машину установила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ считают, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы. Ее похоронили на кладбище в Подмосковье, передают «Дни.ру».

Власти Соединенных Штатов Америки воспользовались трагедией — убийством журналиста Дарьи Дугиной, дочери дочери философа Александра Дугина, в собственных целях. Такое заявление сделало посольство России в США. «У нас вызывает глубочайшее негодование, что американские власти воспользовались этой ужасной трагедией, чтобы вновь транслировать набор безответственных русофобских заявлений», — отметили в посольстве. Заявление размещено в официальном telegram-канале ведомства. Трагедия произошла в ночь с 20 на 21 августа. Дугина погибла в результате покушения в Подмосковье. Под ее водительским сиденьем было заложено порядка 400 граммов тротила, пишет Ytro.Ru. За Дарьей ехал ее отец, на глазах которого произошла трагедия. По версии следствия, взрывное устройство под ее машину установила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ считают, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы. Ее похоронили на кладбище в Подмосковье, передают «Дни.ру».