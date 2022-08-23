Экс-главе поселка в ЯНАО грозит 10 лет колонии

Дело Игоря Яроша направили в суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшему главе поселка Пангоды Надымского района ЯНАО Игорю Ярошу грозит 10 лет лишения свободы. Как сообщается на сайте прокуратуры округа, уголовное дело направили в суд.

«Надымская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации поселка Пангоды. Он обвиняется в совершении преступления по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Надымский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что за совершение этого преступления чиновнику грозит 10 лет лишения свободы и штраф.

Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2020 года глава поселка Пангоды Игорь Ярош подделал документы о выполнении работ по благоустройству парка по улице Полярников. На эти работы, которые должны были быть исполнены в рамках проекта «Жилье и городская среда», из бюджета выделили 1,3 млн рублей.