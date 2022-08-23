23 августа 2022
22 августа 2022

В Нефтеюганске сбили подростка на велосипеде

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с велосипедом. Челябинск, велосипед, происшествие, дтп, авария, дорога
Велосипедист не спешился на пешеходном переходе и попал под колеса автомобиля Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) подросток на велосипеде попал под колеса автомобиля Volkswagen. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.

«В городе Нефтеюганске из-за несоблюдения правил для велосипедистов на нерегулируемом пешеходном переходе получил травмы 14-летний велосипедист. Мальчик пересекал проезжую часть дороги не спешившись, в результате чего на его появление на дороге не успел среагировать водитель „Фольксваген“», — говорится в официальной группе Госавтоинспекции Югры в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте пенсионерка сбила байкера. Женщина пересекла двойную сплошную, и под колеса ее автомобиля попал мотоциклист, который погиб на месте.

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В Нефтеюганске (ХМАО) подросток на велосипеде попал под колеса автомобиля Volkswagen. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры. «В городе Нефтеюганске из-за несоблюдения правил для велосипедистов на нерегулируемом пешеходном переходе получил травмы 14-летний велосипедист. Мальчик пересекал проезжую часть дороги не спешившись, в результате чего на его появление на дороге не успел среагировать водитель „Фольксваген“», — говорится в официальной группе Госавтоинспекции Югры в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте пенсионерка сбила байкера. Женщина пересекла двойную сплошную, и под колеса ее автомобиля попал мотоциклист, который погиб на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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