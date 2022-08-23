В Нефтеюганске сбили подростка на велосипеде

В Нефтеюганске (ХМАО) подросток на велосипеде попал под колеса автомобиля Volkswagen. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.
«В городе Нефтеюганске из-за несоблюдения правил для велосипедистов на нерегулируемом пешеходном переходе получил травмы 14-летний велосипедист. Мальчик пересекал проезжую часть дороги не спешившись, в результате чего на его появление на дороге не успел среагировать водитель „Фольксваген“», — говорится в официальной группе Госавтоинспекции Югры в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте пенсионерка сбила байкера. Женщина пересекла двойную сплошную, и под колеса ее автомобиля попал мотоциклист, который погиб на месте.
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