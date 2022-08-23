В Нефтеюганске сбили подростка на велосипеде

Велосипедист не спешился на пешеходном переходе и попал под колеса автомобиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) подросток на велосипеде попал под колеса автомобиля Volkswagen. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.

«В городе Нефтеюганске из-за несоблюдения правил для велосипедистов на нерегулируемом пешеходном переходе получил травмы 14-летний велосипедист. Мальчик пересекал проезжую часть дороги не спешившись, в результате чего на его появление на дороге не успел среагировать водитель „Фольксваген“», — говорится в официальной группе Госавтоинспекции Югры в социальной сети «ВКонтакте».

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