02 августа 2022
01 августа 2022

В ХМАО пенсионерка сбила насмерть байкера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Карантин. Курган, мотоцикл, дтп, авария
В Сургуте произошло смертельное ДТП с мотоциклистом Фото:

В Сургуте пенсионерка пересекла двойную сплошную и сбила мотоциклиста, который погиб на месте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.

«По предварительной информации утром на Нефтеюганском шоссе водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем Hyundai. Водитель автомобиля, 72-летняя женщина, пыталась развернуться, пересекая двойную сплошную», — сказали в пресс-службе. На данный момент проводится проверка.

Ранее URA.RU писало, что на трассе в ХМАО обнаружили 14-летнего подростка, который разбился на мотоцикле. Ребенок несколько дней не приходил в сознание.

ДТП произошло на Нефтеюганском шоссе
Фото:
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В Сургуте пенсионерка пересекла двойную сплошную и сбила мотоциклиста, который погиб на месте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД Сургута. «По предварительной информации утром на Нефтеюганском шоссе водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем Hyundai. Водитель автомобиля, 72-летняя женщина, пыталась развернуться, пересекая двойную сплошную», — сказали в пресс-службе. На данный момент проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что на трассе в ХМАО обнаружили 14-летнего подростка, который разбился на мотоцикле. Ребенок несколько дней не приходил в сознание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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