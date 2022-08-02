В Сургуте произошло смертельное ДТП с мотоциклистом
В Сургуте пенсионерка пересекла двойную сплошную и сбила мотоциклиста, который погиб на месте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.
«По предварительной информации утром на Нефтеюганском шоссе водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем Hyundai. Водитель автомобиля, 72-летняя женщина, пыталась развернуться, пересекая двойную сплошную», — сказали в пресс-службе. На данный момент проводится проверка.
Ранее URA.RU писало, что на трассе в ХМАО обнаружили 14-летнего подростка, который разбился на мотоцикле. Ребенок несколько дней не приходил в сознание.
ДТП произошло на Нефтеюганском шоссе
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