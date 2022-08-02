В ХМАО пенсионерка сбила насмерть байкера. Фото

03 августа 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

В Сургуте произошло смертельное ДТП с мотоциклистом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте пенсионерка пересекла двойную сплошную и сбила мотоциклиста, который погиб на месте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД Сургута. «По предварительной информации утром на Нефтеюганском шоссе водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем Hyundai. Водитель автомобиля, 72-летняя женщина, пыталась развернуться, пересекая двойную сплошную», — сказали в пресс-службе. На данный момент проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что на трассе в ХМАО обнаружили 14-летнего подростка, который разбился на мотоцикле. Ребенок несколько дней не приходил в сознание. ДТП произошло на Нефтеюганском шоссе Фото: пресс-служба УМВД Сургута

В Сургуте пенсионерка пересекла двойную сплошную и сбила мотоциклиста, который погиб на месте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД Сургута. «По предварительной информации утром на Нефтеюганском шоссе водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем Hyundai. Водитель автомобиля, 72-летняя женщина, пыталась развернуться, пересекая двойную сплошную», — сказали в пресс-службе. На данный момент проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что на трассе в ХМАО обнаружили 14-летнего подростка, который разбился на мотоцикле. Ребенок несколько дней не приходил в сознание.