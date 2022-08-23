Пять челябинских районов провалили жилищное строительство

Территории-аутсайдеры сократили ввод жилья почти вдвое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области пять муниципальных районов резко снизили темпы строительства жилья. Об этом 24 августа URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Экспресс-анализ КСП на 1 августа 2022 года по сравнению с прошлым годом показал, что сокращение ввода жилья наблюдается в пяти территориях. Это Уйский район (-5,4%), Брединский район (-36,9%), Катав-Ивановский район (-43,1%),Саткинский район (-43,7%) и Кизильский район (-53,1%)», — говорится в сообщении КСП.

В ведомстве отмечают, что в целом за январь—июль текущего года в регионе введено 1227,9 тыс. кв. метров жилья. Это на +37,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Лидерами по строительству жилья стали Нагайбакский (+562,1%)Варненский (+274,3%) и Еткульский (+232,7%) муниципальные районы.