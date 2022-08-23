Звездный хирург и меценат станут почетными гражданами Челябинска

Виталий Рыльских получил второй шанс стать почетным челябинцем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Звания почетных граждан Челябинска в 2022 году предполагается присвоить депутату городской думы Виталию Рыльских и пластическому хирургу Александру Пухову. Проект соответствующего постановления одобрила 24 августа комиссия по местному самоуправлению городской думы, сообщили URA.RU в гордуме.

«Заседание завершилось, депутаты одобрили обе кандидатуры. Однако Андрей Зеленин, представляющий фракцию „Справедливой России“, предупредил, что на сессии гордумы эсеры не поддержат кандидатуру Рыльских», — пояснили URA.RU в комиссии. При этом второй справедливоросс, Владимир Корнев, тепло отозвался о Рыльских, но воздержался при голосовании, соблюдая партийную дисциплину.

Звание почетного гражданина присваивается «за особые заслуги и достижения, способствующие развитию Челябинска и росту его авторитета в РФ» раз в год не более чем двум кандидатам. Награжденным вручают почетные знаки, назначают небольшое денежное пособие до конца жизни из средств бюджета города, а имена и фамилии золотыми буквами наносят на стену в здании администрации. После смерти почетных граждан погребают на одноименной аллее престижного Успенского кладбища Челябинска. Церемония награждения приурочена ко Дню города и сопровождается банкетом, на который приглашают первых лиц города и области. Эта часть торжеств последние два года срывалась из-за пандемии коронавируса.

Пухов — основатель и владелец собственной клиники и авторской хирургической школы. Среди его клиентов много звезд эстрады, представителей политической элиты, состоятельных бизнесменов. Рыльских — один из самых богатых депутатов гордумы, пользующийся репутацией благотворителя и мецената. В 2018 году их кандидатуры уже выдвигались, но поддержку получили другие персоны.