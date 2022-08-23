Мигрант признал изнасилование и убийство челябинской массажистки

Мужчина содержится под стражей, ему грозит пожизненный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинский областной суд передано уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина Таджикистана, обвиняемого в жестоком изнасиловании и убийстве сотрудницы салона эротического массажа в сентябре прошлого года, а также в краже ее телефона и паспорта. Он полностью признал вину в преступлениях. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, утром 13 сентября 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по объявлению об оказании услуг эротического характера с целью удовлетворения половых потребностей прибыл в квартиру дома на улице Чайковского. Встретив ранее не знакомую ему женщину, предложил вступить ей в половое сношение, но получил категорический отказ и просьбу покинуть помещение. После этого обвиняемый совершил в отношении потерпевшей изнасилование и насильственные действия сексуального характера с особой жестокостью, затем ее убийство с целью скрыть ранее совершенные преступления. Поняв, что девушка мертва, мигрант забрал ее телефон и паспорт, а затем ушел из квартиры. Задержан он был в короткий срок сотрудниками полиции. Он полностью признался во всех преступлениях. Злоумышленник содержится под стражей.

«Мужчине предъявлены обвинения по п. „б“ ч. 2 ст. 131, п. „б“ ч. 2 ст. 132, п. п. „д“, „к“ ч. 2 ст. 105, п. „в“ ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 325 УК РФ (изнасилование с особой жестокостью; насильственные действия сексуального характера с особой жестокостью; убийство с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера; кража, хищение паспорта). Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором. Дело подлежит направлению в Челябинский областной суд», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Женщина занималась эротическим массажем. Она буквально нескольких дней не дожила до своего 35-летия. Убийство обвиняемый совершил, чтобы потерпевшая не сообщила о совершенном изнасиловании. За преступления мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.