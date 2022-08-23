Бывший председатель правительства России Сергей Степашин, глава Курганской области Вадим Шумков и мэр города Елена Ситникова проверили ход реализации самого крупного проекта комплексного развития территории (КРТ) на берегу озера Черного в Заозерном районе Кургана. Застройщик представил чиновникам проект будущего жилого комплекса, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Общий объем строительства — 360 тысяч квадратных метров. Хотим построить малоэтажные и среднеэтажные дома с современной архитектурой. Остров территории озера Черного планируем сделать местом рекреации», — сказал генеральный директор компании «Партнер» Геннадий Разницын.
Согласно проекту застройки, на участке 155 га на берегу озера Черного построят школу на 1100 мест, детский сад на 240 мест, а также оборудуют пешеходную набережную длиной пять километров. Современный жилой комплекс будет рассчитан на 12 тысяч человек.
Проект застройки на берегу озера Черного в Кургане
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Бывший председатель правительства России Сергей Степашин, глава Курганской области Вадим Шумков и мэр города Елена Ситникова проверили ход реализации самого крупного проекта комплексного развития территории (КРТ) на берегу озера Черного в Заозерном районе Кургана. Застройщик представил чиновникам проект будущего жилого комплекса, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Общий объем строительства — 360 тысяч квадратных метров. Хотим построить малоэтажные и среднеэтажные дома с современной архитектурой. Остров территории озера Черного планируем сделать местом рекреации», — сказал генеральный директор компании «Партнер» Геннадий Разницын. Согласно проекту застройки, на участке 155 га на берегу озера Черного построят школу на 1100 мест, детский сад на 240 мест, а также оборудуют пешеходную набережную длиной пять километров. Современный жилой комплекс будет рассчитан на 12 тысяч человек.