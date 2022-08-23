Смог от пожаров накрыл район ЯНАО

Дым от пожаров в соседних регионах добрался до ЯНАО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители Надымского района ЯНАО почувствовали запах гари и дыма. Власти в соцсетях предупредили, что в районе нет действующих пожаров, а дым пришел из соседних регионов.

«Дым от пожаров в соседних регионах добрался до Надымского района. Сегодня в некоторых населенных пунктах нашего района ощущается запах гари и наблюдается задымление. В Надымском районе действующих природных пожаров нет. Специалисты отмечают, что дым пришел с юга и юго-востока, из соседних регионов. После перемены направления ветра смог перестанет досаждать жителям района», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО снова начались лесные пожары. В тушении задействовано 30 человек.