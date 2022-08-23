23 августа 2022

Смог от пожаров накрыл район ЯНАО

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Последствия пожара в поле близ коттеджного поселка Совушки. Екатеринбург , дым, задымление, смог, последствия пожара, пожар в поле, лес в дыму, совушки
Дым от пожаров в соседних регионах добрался до ЯНАО Фото:

Жители Надымского района ЯНАО почувствовали запах гари и дыма. Власти в соцсетях предупредили, что в районе нет действующих пожаров, а дым пришел из соседних регионов.

«Дым от пожаров в соседних регионах добрался до Надымского района. Сегодня в некоторых населенных пунктах нашего района ощущается запах гари и наблюдается задымление. В Надымском районе действующих природных пожаров нет. Специалисты отмечают, что дым пришел с юга и юго-востока, из соседних регионов. После перемены направления ветра смог перестанет досаждать жителям района», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО снова начались лесные пожары. В тушении задействовано 30 человек.

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Жители Надымского района ЯНАО почувствовали запах гари и дыма. Власти в соцсетях предупредили, что в районе нет действующих пожаров, а дым пришел из соседних регионов. «Дым от пожаров в соседних регионах добрался до Надымского района. Сегодня в некоторых населенных пунктах нашего района ощущается запах гари и наблюдается задымление. В Надымском районе действующих природных пожаров нет. Специалисты отмечают, что дым пришел с юга и юго-востока, из соседних регионов. После перемены направления ветра смог перестанет досаждать жителям района», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО снова начались лесные пожары. В тушении задействовано 30 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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