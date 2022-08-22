В ЯНАО возобновились лесные пожары

С начала сезона на территории ЯНАО зафиксировано 386 природных пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На территории ЯНАО вновь возобновились лесные пожары. На тушение задействовано 30 человек. Об этом сообщается на сайте департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа.

«По состоянию на 23 августа 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует три очага пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет шесть гектаров, на тушении задействовано 30 человек с лесопожарным оборудованием и снаряжением» — рассказали в пресс-службе. Также там сказано, что за сутки ликвидировано два возгорания на площади 0,5 га.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) из-за пожара перекрыли проезд. По словам жителя города, опубликовавшего видео в одном из-за местных telegram-каналов, возгорание произошло из-за газа.