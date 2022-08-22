22 августа 2022

В ЯНАО возобновились лесные пожары

© Служба новостей «URA.RU»
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Горит лес. Тюмень, пожар, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
С начала сезона на территории ЯНАО зафиксировано 386 природных пожаров Фото:

На территории ЯНАО вновь возобновились лесные пожары. На тушение задействовано 30 человек. Об этом сообщается на сайте департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа.

«По состоянию на 23 августа 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует три очага пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет шесть гектаров, на тушении задействовано 30 человек с лесопожарным оборудованием и снаряжением» — рассказали в пресс-службе. Также там сказано, что за сутки ликвидировано два возгорания на площади 0,5 га.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) из-за пожара перекрыли проезд. По словам жителя города, опубликовавшего видео в одном из-за местных telegram-каналов, возгорание произошло из-за газа.

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На территории ЯНАО вновь возобновились лесные пожары. На тушение задействовано 30 человек. Об этом сообщается на сайте департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа. «По состоянию на 23 августа 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует три очага пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет шесть гектаров, на тушении задействовано 30 человек с лесопожарным оборудованием и снаряжением» — рассказали в пресс-службе. Также там сказано, что за сутки ликвидировано два возгорания на площади 0,5 га. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) из-за пожара перекрыли проезд. По словам жителя города, опубликовавшего видео в одном из-за местных telegram-каналов, возгорание произошло из-за газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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