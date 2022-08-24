Реформатор Конституции предложил лишить мандата депутата-патриота

24 августа 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Андрей Клишас заявил, что предложение Ивана Сухарева противоречит Конституции РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением лишать гражданства россиян, которые критикуют власти ради получения визы другой страны. Сенатор Андрей Клишас после этого, в свою очередь, предложил лишить мандата самого Сухарева. Ранее Сухарев в письме на имя вице-премьера Андрея Белоусова предложил лишать паспорта РФ граждан, которые оскорбляют Россию ради западных виз. «В целях защиты интересов РФ в текущих условиях международной обстановки прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания механизма лишения гражданства и (или) ограничения (запрета) на въезд в страну для тех лиц, которые ради получения иностранной визы согласятся пройти данную процедуру, подвергнут критике действия ВС РФ на Украине и поставят под сомнение легитимность законно избранной власти», — цитирует заявление депутата RT. Клишас ответил на идею Сухарева. «Я бы предложил лишать мандата любого парламентария, кто выступает с инициативами, противоречащими основам конституционного строя Российской Федерации», — написал Клишас в своем telegram-канале. Спор произошел на фоне заявления постпреда Украины при ЕС Алексея Макеева, что страны Eвросоюза не должны выдавать визы тем россиянам, кто поддерживает проведение спецоперации. Это будет проверяться в анкетах, заполняемых при оформлении визы. Некоторые страны — к примеру, Эстония, — могут рассмотреть такую инициативу.

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением лишать гражданства россиян, которые критикуют власти ради получения визы другой страны. Сенатор Андрей Клишас после этого, в свою очередь, предложил лишить мандата самого Сухарева. Ранее Сухарев в письме на имя вице-премьера Андрея Белоусова предложил лишать паспорта РФ граждан, которые оскорбляют Россию ради западных виз. «В целях защиты интересов РФ в текущих условиях международной обстановки прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания механизма лишения гражданства и (или) ограничения (запрета) на въезд в страну для тех лиц, которые ради получения иностранной визы согласятся пройти данную процедуру, подвергнут критике действия ВС РФ на Украине и поставят под сомнение легитимность законно избранной власти», — цитирует заявление депутата RT. Клишас ответил на идею Сухарева. «Я бы предложил лишать мандата любого парламентария, кто выступает с инициативами, противоречащими основам конституционного строя Российской Федерации», — написал Клишас в своем telegram-канале. Спор произошел на фоне заявления постпреда Украины при ЕС Алексея Макеева, что страны Eвросоюза не должны выдавать визы тем россиянам, кто поддерживает проведение спецоперации. Это будет проверяться в анкетах, заполняемых при оформлении визы. Некоторые страны — к примеру, Эстония, — могут рассмотреть такую инициативу.