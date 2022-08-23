В ХМАО придут дожди и резкие перепады температуры

В ХМАО ожидается резкое похолодание ночью и дожди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО ожидается резкое похолодание ночью — до двух градусов выше нуля, при этом дневная температура в среднем будет превышать 20 градусов тепла. Вместе с этим в регионе пройдут дожди с ветром до 15 м/с. Прогноз погоды подготовили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«25 августа по восточной половине округа местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 11—16 градусов, в северо-западных районах до +5 градусов, днем 19—24 градусов, по северной половине округа местами +13 градусов. 26 августа в большинстве районов кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5—10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью местами 2—7 градусов, днем 14—19 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. 27 августа, судя по прогнозу синоптиков, температура ночью опустится до 3 градусов тепла, а днем будет достигать плюс 12—17 градусов.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске в пятницу будет дождь с грозой и ветром до 15 м/с. Погода будет преимущественно пасмурная, средняя температура составит 20-23 градуса выше нуля.

В Сургуте до конца недели средняя температура днем составит 12—18 градусов. В пятницу ожидается дождь и ветер с порывами до 16 м\с. Погода будет пасмурная.

В Нижневартовске дожди продлятся с четверга по субботу. В среднем дневная температура составит 13—17 градусов тепла. Сила ветра будет достигать 17 м/с.