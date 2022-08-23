Пермяки ищут партнеров для бизнеса на школьниках

Предприниматели из Перми предлагают инвестировать до восьми миллионов рублей в новый компьютерный клуб. Стартаперы обещают большую прибыль, которую намерены получить от школьников и студентов. Объявление с предложением вложиться в проект опубликовано на портале «Авито».
«Привлекаем инвестора на открытие компьютерного клуба (кибер-арены) по франшизе в Перми», — сообщается в объявлении. Бизнесмены обещают окупить вложения меньше чем за три года.
Предприниматели рассказали, что планируют развиваться и получать прибыль за счет пермских школьников и студентов. Около клуба находятся несколько учебных заведений, откуда, предположительно, будет приходить основная аудитория. В случае неуспеха бизнесмены обещают продать имущество клуба и расплатиться с инвесторами. Дата открытия клуба не названа. Предприниматели заявили, что в заведении будет 27 игровых мест общей стоимостью 4,4 млн рублей.
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