Пермяки ищут партнеров для бизнеса на школьниках

24 августа 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Бизнесмены обещают окупаемость меньше, чем за три года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Предприниматели из Перми предлагают инвестировать до восьми миллионов рублей в новый компьютерный клуб. Стартаперы обещают большую прибыль, которую намерены получить от школьников и студентов. Объявление с предложением вложиться в проект опубликовано на портале «Авито». «Привлекаем инвестора на открытие компьютерного клуба (кибер-арены) по франшизе в Перми», — сообщается в объявлении. Бизнесмены обещают окупить вложения меньше чем за три года. Предприниматели рассказали, что планируют развиваться и получать прибыль за счет пермских школьников и студентов. Около клуба находятся несколько учебных заведений, откуда, предположительно, будет приходить основная аудитория. В случае неуспеха бизнесмены обещают продать имущество клуба и расплатиться с инвесторами. Дата открытия клуба не названа. Предприниматели заявили, что в заведении будет 27 игровых мест общей стоимостью 4,4 млн рублей.

Предприниматели из Перми предлагают инвестировать до восьми миллионов рублей в новый компьютерный клуб. Стартаперы обещают большую прибыль, которую намерены получить от школьников и студентов. Объявление с предложением вложиться в проект опубликовано на портале «Авито». «Привлекаем инвестора на открытие компьютерного клуба (кибер-арены) по франшизе в Перми», — сообщается в объявлении. Бизнесмены обещают окупить вложения меньше чем за три года. Предприниматели рассказали, что планируют развиваться и получать прибыль за счет пермских школьников и студентов. Около клуба находятся несколько учебных заведений, откуда, предположительно, будет приходить основная аудитория. В случае неуспеха бизнесмены обещают продать имущество клуба и расплатиться с инвесторами. Дата открытия клуба не названа. Предприниматели заявили, что в заведении будет 27 игровых мест общей стоимостью 4,4 млн рублей.