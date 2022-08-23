23 августа 2022

Житель ХМАО убил знакомого и пытался избавиться от свидетеля

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , нож, убийство, разбой, нападение, преступник, рука с ножом
Злоумышленник нанес жертвам больше десятка ножевых ранений Фото:

Жителя Когалыма подозревают в убийстве своего собутыльника и покушении на свидетеля, от которого он тоже пытался избавиться. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете по ХМАО.

«В ходе возникшей в результате совместного употребления спиртных напитков ссоры [злоумышленник] нанес не менее семи ударов ножом в грудь и спину потерпевшему, от которых последний скончался на месте происшествия. После чего, обвиняемый с целью скрыть ранее совершенное убийство и опасаясь, что будет изобличен находившимся с ним в одном доме свидетелем, нанес последнему не менее пяти ударов ножом в грудь», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина подумал, что жертвы скончались и покинул место происшествия, однако второго потерпевшего спасли медики. По данным следователей, обвиняемый вину признал частично. Сейчас уголовное дело направили в суд.

Ранее URA.RU рассказывало, что ревнивая жена из Нижневартовского района, которую подозревают в убийстве мужа, отправится под суд. Следователи считают, что женщина зарезала супруга кухонным ножом.

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Жителя Когалыма подозревают в убийстве своего собутыльника и покушении на свидетеля, от которого он тоже пытался избавиться. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете по ХМАО. «В ходе возникшей в результате совместного употребления спиртных напитков ссоры [злоумышленник] нанес не менее семи ударов ножом в грудь и спину потерпевшему, от которых последний скончался на месте происшествия. После чего, обвиняемый с целью скрыть ранее совершенное убийство и опасаясь, что будет изобличен находившимся с ним в одном доме свидетелем, нанес последнему не менее пяти ударов ножом в грудь», — говорится в сообщении ведомства. Мужчина подумал, что жертвы скончались и покинул место происшествия, однако второго потерпевшего спасли медики. По данным следователей, обвиняемый вину признал частично. Сейчас уголовное дело направили в суд. Ранее URA.RU рассказывало, что ревнивая жена из Нижневартовского района, которую подозревают в убийстве мужа, отправится под суд. Следователи считают, что женщина зарезала супруга кухонным ножом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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