В Магнитогорске мачеха тыкала малышу в лицо ручкой и откусила нос

Мальчика изъяли из семьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) в отношении 43-летней женщины возбуждено сразу несколько уголовных дел об издевательствах над маленьким пасынком. Женщина тыкала его ручкой по телу и лицу и откусила ему нос, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«По данным следствия, с 2016 по 2022 год на иждивении у женщины находился сын ее умершего мужа. Она издевалась над мальчиком 2014 года рождения, в связи с чем изначально в январе 2022 года в отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 117 УК РФ („Истязание“), ребенка изъяли из семьи и поместили в государственное учреждение. Сейчас экспертиза установила, что своими умышленными действиями женщина причинила здоровью ребенка тяжкий вред, выразившийся в неизгладимом обезображивании его лица — она откусила мальчику нос», — рассказал источник.

После получения заключения экспертов в отношении женщины также возбудили второе уголовное дело, уже по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Она находится под подпиской о невыезде.

В пресс-службу СУМ СКР региона направлен запрос. Комментарий будет предоставлен позднее.