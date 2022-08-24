В Магнитогорске мачеха тыкала малышу в лицо ручкой и откусила нос

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Мальчика изъяли из семьи Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) в отношении 43-летней женщины возбуждено сразу несколько уголовных дел об издевательствах над маленьким пасынком. Женщина тыкала его ручкой по телу и лицу и откусила ему нос, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«По данным следствия, с 2016 по 2022 год на иждивении у женщины находился сын ее умершего мужа. Она издевалась над мальчиком 2014 года рождения, в связи с чем изначально в январе 2022 года в отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 117 УК РФ („Истязание“), ребенка изъяли из семьи и поместили в государственное учреждение. Сейчас экспертиза установила, что своими умышленными действиями женщина причинила здоровью ребенка тяжкий вред, выразившийся в неизгладимом обезображивании его лица — она откусила мальчику нос», — рассказал источник.

После получения заключения экспертов в отношении женщины также возбудили второе уголовное дело, уже по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Она находится под подпиской о невыезде.

В пресс-службу СУМ СКР региона направлен запрос. Комментарий будет предоставлен позднее.

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В Магнитогорске (Челябинская область) в отношении 43-летней женщины возбуждено сразу несколько уголовных дел об издевательствах над маленьким пасынком. Женщина тыкала его ручкой по телу и лицу и откусила ему нос, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «По данным следствия, с 2016 по 2022 год на иждивении у женщины находился сын ее умершего мужа. Она издевалась над мальчиком 2014 года рождения, в связи с чем изначально в январе 2022 года в отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 117 УК РФ („Истязание“), ребенка изъяли из семьи и поместили в государственное учреждение. Сейчас экспертиза установила, что своими умышленными действиями женщина причинила здоровью ребенка тяжкий вред, выразившийся в неизгладимом обезображивании его лица — она откусила мальчику нос», — рассказал источник. После получения заключения экспертов в отношении женщины также возбудили второе уголовное дело, уже по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Она находится под подпиской о невыезде. В пресс-службу СУМ СКР региона направлен запрос. Комментарий будет предоставлен позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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