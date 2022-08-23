В холдинге пермского миллиардера рассказали о гибели сотрудницы

В Пермском крае обрушилось зернохранилище агрохолдинга «Русь», принадлежащего миллиардеру Александру Репину. В результате погибла 38-летняя работница, а ее брат оказался в больнице. О ЧП URA.RU рассказал генеральный директор предприятия Андрей Витюховский.
«О случившемся знаю, выживший работник, брат погибшей, находится в больнице, никакие ноги ему не отрывало, [как об этом писали СМИ]. Возможных причин случившегося назвать не могу, во всем разберется комиссия», — рассказал Витюховский.
На месте происшествия сейчас работают следователи и представители трудовой инспекции. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР по факту гибели 38-летней работницы, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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В Пермском крае обрушилось зернохранилище агрохолдинга «Русь», принадлежащего миллиардеру Александру Репину. В результате погибла 38-летняя работница, а ее брат оказался в больнице. О ЧП URA.RU рассказал генеральный директор предприятия Андрей Витюховский. «О случившемся знаю, выживший работник, брат погибшей, находится в больнице, никакие ноги ему не отрывало, [как об этом писали СМИ]. Возможных причин случившегося назвать не могу, во всем разберется комиссия», — рассказал Витюховский. На месте происшествия сейчас работают следователи и представители трудовой инспекции. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР по факту гибели 38-летней работницы, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».