Экс-глава челябинского правительства станет почетным гражданином

Владимир Уткин начал свою карьеру в 1977 году, когда начал работать в горисполкоме Копейска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-глава правительства Челябинской области Владимир Уткин станет почетным жителем Копейска. Об этом URA.RU 24 августа сообщили в пресс-службе в мэрии.

«На заседании комиссии определены три кандидатуры, которым присвоят звания „Почетный гражданин города Копейска“ в 2022 году. Это Уткин Владимир Петрович, пенсионер. Войткус Владимир Николаевич, пенсионер, кавалер знака „Шахтерская слава“ I, II, III степеней. И Наумов Александр Федорович, советник директора филиала АО „Газпром газораспределение Челябинск“ в г. Копейске», — заявил замглавы Копейска, руководитель аппарата мэрии Андрей Шадрин.

Уткин начинал свою карьеру во власти в 1977 году, когда начал работать в горисполкоме Копейска. В 1986 году возглавил горисполком, затем дважды избирался депутатом Госдумы. В 1996 году выиграл выборы мэра Копейска, но на должность не заступил и сдав мандат депутата Госдумы стал председателем правительства Челябинской области. На эту должность его назначил Петр Сумин, выигравший выборы губернатора.

В 2000 году Уткин ушел в отставку и переехал в Москву, где работал в органах ФАС. Сейчас Уткин находится на пенсии, 1 января ему исполнилось 72 года. Последние годы он проживал в Подмосковье.