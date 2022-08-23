ФСБ пришла в спортшколу дочки челябинского экс-губернатора

Рифей — одна из элитных спортшкол области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области 24 августа проводят оперативно-розыскные мероприятия в областной спортивной школе олимпийского резерва «Рифей», которой руководит дочь экс-губернатора региона Петра Сумина Наталья Алистратова. Об этом сообщил источники URA.RU в правоохранительных органах.

«Уголовное дело возбуждено в ГСУ ГУ МВД по Челябинской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных должностных лиц бюджетного учреждения по факту хищения денежных средств на сумму более 10 млн рублей при заключении контрактов по завышенным ценам. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с МВД», — рассказал источник.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области от комментариев пока воздерживаются. По телефону, указанному на сайте спортшколы, никто не ответил. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию прокомментируют позднее.