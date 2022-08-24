Движение нескольких автобусов изменят на три дня Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге изменились маршруты общественного транспорта с 25 по 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии на официальном сайте.

«Специалисты внесут изменения в маршруты некоторых автобусов из-за ограничения движения по перекрестку улиц Степана Разина и Щорса с 25 по 28 августа 2022 года. Кроме того, в течение 3 дней не будут курсировать троллейбусы №№ 11 и 14. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», — сообщили в администрации.

Так, автобусы под номерами 05, 012, 37, 083 поедут в объезд указанного перекрестка — из центра города по улицам 8 Марта — Шварца, а в обратном направлении по улицам Фучика — 8 Марта. Автобус № 030 в направлении Окраинной будет направлен в объезд по улицам 8 Марта — Большакова — Чапаева — Фрунзе.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал жителям об изменении движения на развязке ЕКАД с Челябинским трактом, где теперь водителям необходимо ездить по дублеру. Как рассказал глава региона, сотрудники ГИБДД помогают свердловчанам разобраться с нововведением и никого не штрафуют.