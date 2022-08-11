Куйвашев освободил свердловчан от штрафа за нарушение ПДД

12 августа 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев обратил внимание на изменение схемы движения на развязке ЕКАД с Челябинским трактом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал жителям об изменении движения на развязке ЕКАД с Челябинским трактом, где теперь водителям необходимо ездить по дублеру. Как рассказал глава региона, сотрудники ГИБДД помогают свердловчанам разобраться с нововведением и никого не штрафуют. «Сегодня утром на развязке ЕКАД с Челябинским трактом изменили схему движения. Теперь, чтобы повернуть к Большому Истоку, нужно ехать по дублеру. Это временная мера, необходимая, чтобы провести дорожные работы. К сожалению, многие по привычке поехали обычным маршрутом. По моей просьбе на развязку направили несколько экипажей ГИБДД, чтобы они помогали водителям сориентироваться. Штрафовать никого, конечно, не будут. Также на дороге установят дополнительные знаки», — написал Куйвашев в своем telegram-канале. Ранее агентство писало, что Куйвашев призвал свердловчан жаловаться на детские лагеря. Свердловчане должны сообщать властям Свердловской области о нарушениях в работе детских лагерей. Куйвашев отметил, что в Свердловской области слишком мало мест летнего отдыха для детей.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал жителям об изменении движения на развязке ЕКАД с Челябинским трактом, где теперь водителям необходимо ездить по дублеру. Как рассказал глава региона, сотрудники ГИБДД помогают свердловчанам разобраться с нововведением и никого не штрафуют. «Сегодня утром на развязке ЕКАД с Челябинским трактом изменили схему движения. Теперь, чтобы повернуть к Большому Истоку, нужно ехать по дублеру. Это временная мера, необходимая, чтобы провести дорожные работы. К сожалению, многие по привычке поехали обычным маршрутом. По моей просьбе на развязку направили несколько экипажей ГИБДД, чтобы они помогали водителям сориентироваться. Штрафовать никого, конечно, не будут. Также на дороге установят дополнительные знаки», — написал Куйвашев в своем telegram-канале. Ранее агентство писало, что Куйвашев призвал свердловчан жаловаться на детские лагеря. Свердловчане должны сообщать властям Свердловской области о нарушениях в работе детских лагерей. Куйвашев отметил, что в Свердловской области слишком мало мест летнего отдыха для детей.