Reuters: Путин выбрал тактику Александра I для победы на Украине

24 августа 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Путин ожидает, что холодная зима вынудит Европу согласиться на российские условия, пишут в Reuters Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Россия рассчитывает, что холодная зима и энергокризис заставит Европу заключить перемирие с Украиной на условиях Москвы. Такую тактику Россия уже применяла при императоре Александре I во времена Отечественной войны с 1812 года. Такое мнение выразил журналист Эндрю Осборн в статье для Reuters. «Холодные зимы помогли Москве победить Наполеона [Бонапарта] и [Адольфа] Гитлера. Президент Владимир Путин сейчас делает ставку на то, что стремительный рост цен на энергоносители и возможный дефицит этой зимой убедит Европу заключить перемирие с Украиной на условиях России», — сообщает Эндрю Осборн. По информации источников издания, для Москвы это единственный путь к миру. «Это будет трудная зима для европейцев. Мы можем увидеть протесты, беспорядки. Некоторые европейские лидеры могут дважды подумать, прежде чем продолжать поддерживать Украину, и решить, что пришло время для сделки», — цитирует Reuters одного из источников. Второй источник утверждает, что Москва ожидает, что холодная зима усилит и так нарастающие разногласия в Евросоюзе. В Кремле давать комментарии отказались, отмечает издание. Ранее из-за введенных странами Запада санкций против России и эмбарго на российскую нефть цены на энергоресурсы значительно выросли. Это привело к энергетическому кризису в Европе. Запад не раз обвинял Россию в том, что якобы она использует газ для политического шантажа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвергал эти обвинения, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия рассчитывает, что холодная зима и энергокризис заставит Европу заключить перемирие с Украиной на условиях Москвы. Такую тактику Россия уже применяла при императоре Александре I во времена Отечественной войны с 1812 года. Такое мнение выразил журналист Эндрю Осборн в статье для Reuters. «Холодные зимы помогли Москве победить Наполеона [Бонапарта] и [Адольфа] Гитлера. Президент Владимир Путин сейчас делает ставку на то, что стремительный рост цен на энергоносители и возможный дефицит этой зимой убедит Европу заключить перемирие с Украиной на условиях России», — сообщает Эндрю Осборн. По информации источников издания, для Москвы это единственный путь к миру. «Это будет трудная зима для европейцев. Мы можем увидеть протесты, беспорядки. Некоторые европейские лидеры могут дважды подумать, прежде чем продолжать поддерживать Украину, и решить, что пришло время для сделки», — цитирует Reuters одного из источников. Второй источник утверждает, что Москва ожидает, что холодная зима усилит и так нарастающие разногласия в Евросоюзе. В Кремле давать комментарии отказались, отмечает издание. Ранее из-за введенных странами Запада санкций против России и эмбарго на российскую нефть цены на энергоресурсы значительно выросли. Это привело к энергетическому кризису в Европе. Запад не раз обвинял Россию в том, что якобы она использует газ для политического шантажа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвергал эти обвинения, передает «Национальная служба новостей».