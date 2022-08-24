Джонсон отмечает День независимости на Украине
Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев отмечать День независимости. Об этом сообщает французское информационное агентство Франс Пресс.
«Он находится в Киеве по случаю годовщины независимости Украины», — сообщает агентство. Ранее URA.RU сообщало, что украинские политики переживают в связи с тем, что лишились «лучшего друга» в лице Джонсона. В Киеве опасаются, что Великобритания не сохранит тесные узы дружбы с Украиной. Также Джонсон подарил Киеву 850 микродронов в честь праздника.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»