Джонсон приехал в Киев отмечать День независимости

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Официальный сайт президента Украины. Москва, джонсон борис, зеленский владимир
Джонсон отмечает День независимости на Украине Фото:

Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев отмечать День независимости. Об этом сообщает французское информационное агентство Франс Пресс.

«Он находится в Киеве по случаю годовщины независимости Украины», — сообщает агентство. Ранее URA.RU сообщало, что украинские политики переживают в связи с тем, что лишились «лучшего друга» в лице Джонсона. В Киеве опасаются, что Великобритания не сохранит тесные узы дружбы с Украиной. Также Джонсон подарил Киеву 850 микродронов в честь праздника.

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Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев отмечать День независимости. Об этом сообщает французское информационное агентство Франс Пресс. «Он находится в Киеве по случаю годовщины независимости Украины», — сообщает агентство. Ранее URA.RU сообщало, что украинские политики переживают в связи с тем, что лишились «лучшего друга» в лице Джонсона. В Киеве опасаются, что Великобритания не сохранит тесные узы дружбы с Украиной. Также Джонсон подарил Киеву 850 микродронов в честь праздника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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