Борис Джонсон встретился с Владимиром Зеленским
Врио премьер-министра Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев и вышел на прогулку с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политиков сопровождали около двадцати военных. Видео прогулки опубликовано в telegram-канале SHOT.
Джонсон приехал на Украину ко дню независимости страны, сообщает RT. На сайте британского правительства сообщается, что он приехал «для демонстрации силы и солидарности с Украиной».
Джонсон (слева) и Зеленский (справа) на прогулке в Киеве
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