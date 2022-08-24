Зеленский погулял по Киеву с Джонсоном в окружении военных. Видео

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Официальный сайт президента Украины. Москва, джонсон борис, зеленский владимир
Борис Джонсон встретился с Владимиром Зеленским Фото:

Врио премьер-министра Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев и вышел на прогулку с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политиков сопровождали около двадцати военных. Видео прогулки опубликовано в telegram-канале SHOT.

Джонсон приехал на Украину ко дню независимости страны, сообщает RT. На сайте британского правительства сообщается, что он приехал «для демонстрации силы и солидарности с Украиной».

Джонсон (слева) и Зеленский (справа) на прогулке в Киеве
Фото:

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Врио премьер-министра Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев и вышел на прогулку с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политиков сопровождали около двадцати военных. Видео прогулки опубликовано в telegram-канале SHOT. Джонсон приехал на Украину ко дню независимости страны, сообщает RT. На сайте британского правительства сообщается, что он приехал «для демонстрации силы и солидарности с Украиной».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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