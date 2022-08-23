Власти в ЯНАО не успели в обещанный срок расселить аварийный дом

Жителям авариек придется дольше ждать переселения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители аварийных домов в Лабытнанги (ЯНАО) не могут дождаться переселения — власти обещали вручить ключи от новых квартир на День города, но планы изменились. Как сообщает пресс-служба администрации в соцсетях, застройщик еще не сдал дома в эксплуатацию.

«Кто-нибудь в курсе, когда будет переселение в семиэтажки? Обещали вручение ключей на день города. Но за месяц до вручения администрация должна направлять жильцам уведомления о переселении. Ничего не было», — написал анонимный пользователь.

Жители добавили, что власти уведомляли в соцсетях, что вручат ключи на праздник города. «В соцсетях уже сообщали, что вручение ключей будет приурочено ко Дню города. Потерпите чуточку и будет вам счастье. Мы тоже ждем приятного звоночка», — ответила Маргарита Коновалова-Шибаева.

Другие сообщают, что мэрия называет разные даты сдачи новых домов. «У них у самих бардак происходит, официального ответа не получить. У них то во втором квартале ваш дом, то ко Дню города, то в декабре. Нестабильный график, не факт, что попадете еще», — добавил Евгений Козлов.

Однако в администрации жителям ответили, что не обещали вручить ключи ко Дню города или к любому другому празднику. «Понимаем, что жители аварийных домов с нетерпением ждут переселения в новостройки. Сроки вручения ключей не зависят от празднования Дня города, каких-либо других праздничных дат, а от сдачи застройщиками домов заказчику — Фонду жилищного строительства ЯНАО и дальнейшей передачи готовых квартир в муниципалитет», — ответили в мэрии.

Как оказалось, дома еще не были введены в эксплуатацию и точную дату власти назвать не могут. «Рассчитываем, что новоселья состоятся в начале четвертого квартала», — прокомментировали в горадминистрации.