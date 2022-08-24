Муж Нэнси Пелоси получил срок за езду в нетрезвом виде

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Пол Пелоси попался на вождении под алкоголем Фото:

Пола Пелоси, мужа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, приговорили к пяти дням тюрьмы и трем годам условно за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает издание Politico.

«Пелоси во вторник признал себя виновным в совершении проступка за вождение в нетрезвом виде, связанном с майской аварией в винодельческой стране Калифорнии, и был приговорен к пяти дням тюремного заключения и трем годам условно», — передает издание заключение суда. Часть срока ему уже зачли за время, проведенное в тюрьме после ареста.

Также он должен будет пройти трехмесячный курс о вреде вождения в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ему придется установить в машину устройство блокировки зажигания, которое позволяет завести машину только после того, как водитель подышит в него.

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Пола Пелоси, мужа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, приговорили к пяти дням тюрьмы и трем годам условно за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает издание Politico. «Пелоси во вторник признал себя виновным в совершении проступка за вождение в нетрезвом виде, связанном с майской аварией в винодельческой стране Калифорнии, и был приговорен к пяти дням тюремного заключения и трем годам условно», — передает издание заключение суда. Часть срока ему уже зачли за время, проведенное в тюрьме после ареста. Также он должен будет пройти трехмесячный курс о вреде вождения в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ему придется установить в машину устройство блокировки зажигания, которое позволяет завести машину только после того, как водитель подышит в него.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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