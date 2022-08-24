Муж Нэнси Пелоси получил срок за езду в нетрезвом виде

24 августа 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Пол Пелоси попался на вождении под алкоголем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пола Пелоси, мужа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, приговорили к пяти дням тюрьмы и трем годам условно за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает издание Politico. «Пелоси во вторник признал себя виновным в совершении проступка за вождение в нетрезвом виде, связанном с майской аварией в винодельческой стране Калифорнии, и был приговорен к пяти дням тюремного заключения и трем годам условно», — передает издание заключение суда. Часть срока ему уже зачли за время, проведенное в тюрьме после ареста. Также он должен будет пройти трехмесячный курс о вреде вождения в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ему придется установить в машину устройство блокировки зажигания, которое позволяет завести машину только после того, как водитель подышит в него.

Пола Пелоси, мужа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, приговорили к пяти дням тюрьмы и трем годам условно за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает издание Politico. «Пелоси во вторник признал себя виновным в совершении проступка за вождение в нетрезвом виде, связанном с майской аварией в винодельческой стране Калифорнии, и был приговорен к пяти дням тюремного заключения и трем годам условно», — передает издание заключение суда. Часть срока ему уже зачли за время, проведенное в тюрьме после ареста. Также он должен будет пройти трехмесячный курс о вреде вождения в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ему придется установить в машину устройство блокировки зажигания, которое позволяет завести машину только после того, как водитель подышит в него.