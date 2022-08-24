В Екатеринбурге задержали участников митинга в поддержку Ройзмана

Несанкционированная акция прошла вечером 24 августа Фото: Эдуард Корниенко

новость из сюжета Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом

На главной площади Екатеринбурга сотрудники полиции и Росгвардии задержали нескольких протестующих против задержания экс-мэра Евгения Ройзмана. Как сообщил корреспондент URA.RU c места событий, несанкционированная акция прошла без выкриков и плакатов.

«Акция прошла в „молчаливом“ формате, люди сели на ступеньки у памятника Ленину на главной площади города и ничего не делали. В ней приняли участие около 20 человек. Силовики деликатно попросили всех покинуть территорию площади из-за сообщений о возможном несанкционированном митинге», — отметил корреспондент.

Представителей СМИ на акции в поддержку Ройзмана было больше, чем митингующих. По сравнению с январскими акциями в поддержку Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), которые по официальной информации посетило порядка 3 тысяч человек, данный митинг не является стихийным.

Информация об обысках дома у Ройзмана появились утром 24 августа. Силовики приехали в его квартиру около шести утра и в присутствии понятых провели обыски. Его подозревают в дискредитации армии РФ. Также проводились следственные мероприятия в Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. По словам источника URA.RU, спецназ, приезжавший на адреса, действовал мягко. У Ройзмана изъяли визитки, в числе которых — визитка бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко. По словам инсайдеров, Ройзмана собираются этапировать в Москву.