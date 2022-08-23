Ройзмана готовятся судить за дискредитацию армии. Главное о деле экс-мэра

24 августа 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман был задержан утром 24 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали ранним утром 24 августа по подозрению в высказываниях, дискредитирующих действия армии РФ. Журналисты следили за ходом задержания экс-мэра и обысков в его доме. URA.RU собрало главное о деле экс-политика. Евгения Ройзмана задержали около 6:00 в его собственной квартире. Силовики при поддержке спецназа зашли в квартиру экс-мэра. При себе у них было оборудование для взлома дверей, но Ройзман открыл сам. Ему позволили умыться и почистить зубы.

Силовики пригласили понятых и провели обыски в квартире Ройзмана, в музее Невьянской иконы, а также в фонде Ройзмана. Были изъяты иконы, некоторые документы, а также техника.

Во время обысков силовики нашли визитки иностранных политиков и дипломатов. В частности, в его квартире была обнаружена визитка бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко. Источник URA.RU прислал фотоподтверждение.

Источники сообщили, что дело по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) возбудили в Москве. Позднее об этом же рассказал сам Ройзман.

Экс-мэр предположил, что его этапируют в Москву, а источник позднее подтвердил его догадки. Причиной для задержания, по его словам, стала фраза об армии, которую он часто повторяет.

Ройзману грозит до трех лет лишения свободы. Адвокат Юлия Федотова, защищавшая интересы экс-мэра, узнала о задержании из сообщений СМИ.

Депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев заявил о причастности Ройзмана к убийству. Он заявил, что экс-мэр был в курсе инцидента с убитой пенсионеркой Ольгой Ледовской.

Телеведущий Владимир Соловьев, говоря о деле Ройзмана, поглумился над ним и, вопреки словам юриста, заявил, что экс-мэра могут посадить на 10 лет. Также журналист предсказал сторонникам Ройзмана повторение судьбы политика.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что надеется на справедливое решение суда по делу Ройзмана. Также он уточнил, что экс-мэр заслуживает уважения и справедливости.

После того как экс-мэра доставили в Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области, появились сообщения, что Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий. Источник URA.RU подчеркнул, что мера пресечения политику все же будет избираться в Екатеринбурге.

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали ранним утром 24 августа по подозрению в высказываниях, дискредитирующих действия армии РФ. Журналисты следили за ходом задержания экс-мэра и обысков в его доме. URA.RU собрало главное о деле экс-политика.