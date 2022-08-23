Евгений Ройзман был задержан утром 24 августа
новость из сюжетаСиловики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали ранним утром 24 августа по подозрению в высказываниях, дискредитирующих действия армии РФ. Журналисты следили за ходом задержания экс-мэра и обысков в его доме. URA.RU собрало главное о деле экс-политика.
- Евгения Ройзмана задержали около 6:00 в его собственной квартире. Силовики при поддержке спецназа зашли в квартиру экс-мэра. При себе у них было оборудование для взлома дверей, но Ройзман открыл сам. Ему позволили умыться и почистить зубы.
- Силовики пригласили понятых и провели обыски в квартире Ройзмана, в музее Невьянской иконы, а также в фонде Ройзмана. Были изъяты иконы, некоторые документы, а также техника.
- Во время обысков силовики нашли визитки иностранных политиков и дипломатов. В частности, в его квартире была обнаружена визитка бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко. Источник URA.RU прислал фотоподтверждение.
- Источники сообщили, что дело по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) возбудили в Москве. Позднее об этом же рассказал сам Ройзман.
- Экс-мэр предположил, что его этапируют в Москву, а источник позднее подтвердил его догадки. Причиной для задержания, по его словам, стала фраза об армии, которую он часто повторяет.
- Ройзману грозит до трех лет лишения свободы. Адвокат Юлия Федотова, защищавшая интересы экс-мэра, узнала о задержании из сообщений СМИ.
- Депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев заявил о причастности Ройзмана к убийству. Он заявил, что экс-мэр был в курсе инцидента с убитой пенсионеркой Ольгой Ледовской.
- Телеведущий Владимир Соловьев, говоря о деле Ройзмана, поглумился над ним и, вопреки словам юриста, заявил, что экс-мэра могут посадить на 10 лет. Также журналист предсказал сторонникам Ройзмана повторение судьбы политика.
- Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что надеется на справедливое решение суда по делу Ройзмана. Также он уточнил, что экс-мэр заслуживает уважения и справедливости.
- После того как экс-мэра доставили в Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области, появились сообщения, что Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий. Источник URA.RU подчеркнул, что мера пресечения политику все же будет избираться в Екатеринбурге.
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