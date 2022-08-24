Политолог: Путин на G20 — последний шанс Запада победить кризис

24 августа 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Страны Запада не понимают, что присутствие России на G20 необходимо, уверен политолог Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Газовый кризис в Европе Вместо того чтобы решать проблемы экономического кризиса, Запад занят попытками поссориться с Россией. В частности, они выступают против участия президента России Владимира Путина на саммите G20, тогда как это последний шанс улучшить мировую экономику. Такое мнение выразил политолог Алексей Мартынов. «Эта воронка, которая всасывает весь мир. Я имею в виду воронку мирового экономического кризиса. Причем одного из самых масштабных за последние 50-70 лет. Вот это должно беспокоить в первую очередь. Саммит G20 это чуть ли не последний шанс общими усилиями постараться снизить ущерб от этого экономического цунами», — рассказал Мартынов Пятому каналу. При этом, как он отметил, Европа и США выступают против участия России в саммите «Большой двадцатки», и это является проявлением целенаправленной подмены реальных проблем вымышленными. Политолог отметил, что страны Запада заняты попытками поругаться с Россией вместо того, чтобы решать реальные проблемы. Они преследуют ложные цели — эскалацию конфликта на Украине, трансляцию русофобии. По мнению Мартынова, Европа и США подменили реальную экономическую повестку на антироссийскую. Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября в Индонезии. Многие страны выступают против участия России. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс высказалась, что у России «нет морального права» приезжать на саммит, передает RT. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала это «русофобским вбросом». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вместо того чтобы решать проблемы экономического кризиса, Запад занят попытками поссориться с Россией. В частности, они выступают против участия президента России Владимира Путина на саммите G20, тогда как это последний шанс улучшить мировую экономику. Такое мнение выразил политолог Алексей Мартынов. «Эта воронка, которая всасывает весь мир. Я имею в виду воронку мирового экономического кризиса. Причем одного из самых масштабных за последние 50-70 лет. Вот это должно беспокоить в первую очередь. Саммит G20 это чуть ли не последний шанс общими усилиями постараться снизить ущерб от этого экономического цунами», — рассказал Мартынов Пятому каналу. При этом, как он отметил, Европа и США выступают против участия России в саммите «Большой двадцатки», и это является проявлением целенаправленной подмены реальных проблем вымышленными. Политолог отметил, что страны Запада заняты попытками поругаться с Россией вместо того, чтобы решать реальные проблемы. Они преследуют ложные цели — эскалацию конфликта на Украине, трансляцию русофобии. По мнению Мартынова, Европа и США подменили реальную экономическую повестку на антироссийскую. Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября в Индонезии. Многие страны выступают против участия России. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс высказалась, что у России «нет морального права» приезжать на саммит, передает RT. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала это «русофобским вбросом».