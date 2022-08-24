Белый дом: США еще не произвели оружие, которое пообещали Украине

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, магазин, чвк, СВО, наемники
США не успеют отправить оружие в срок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США не успели произвести оружие, которое отправится на Украину в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщает Белый дом.

«На производство некоторых видов оружия из нового пакета военной помощи США Украине потребуется время», — передает ТАСС сообщение Белого дома. Также там рассказали, что президент США Джо Байден пока не планирует приезжать в Киев.

США и другие страны Запада отправляют на Украину оружие и боеприпасы. Это стало их ответом на проведение Россией спецоперации на Украине. Целями спецоперации, по словам президента РФ Владимира Путина, являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита населения ЛДНР. В МИД РФ заявили, что США становится стороной конфликта, когда поставляет на Украину вооружение.

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США не успели произвести оружие, которое отправится на Украину в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщает Белый дом. «На производство некоторых видов оружия из нового пакета военной помощи США Украине потребуется время», — передает ТАСС сообщение Белого дома. Также там рассказали, что президент США Джо Байден пока не планирует приезжать в Киев. США и другие страны Запада отправляют на Украину оружие и боеприпасы. Это стало их ответом на проведение Россией спецоперации на Украине. Целями спецоперации, по словам президента РФ Владимира Путина, являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита населения ЛДНР. В МИД РФ заявили, что США становится стороной конфликта, когда поставляет на Украину вооружение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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