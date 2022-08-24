Посла РФ в Чехии вызвали в МИД после слов Небензи

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Русско-чешский деловой форум в Хаяте. Екатеринбург, россия, флажки, чехия
Посол России в Чехии Александр Змеевский был вызван в МИД из-за слов Небензи Фото:

Посол России в Чехии Александр Змеевский был вызван в МИД из-за заявлений постоянного представителя России при ООН Василия Небензя в ходе заседания в СБ при ООН. Об этом сообщил в своем Twitter (заблокирован на территории РФ) министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

«Я решил вызвать посла России в МИД Чехии. Замглавы ведомства [МИД] Ярослав Курфюрст решительно осудил возмутительные и лживые обвинения РФ в адрес Чехии в СБ ООН», — написал он. Под обвинениями Липавский имеет ввиду слова постпреда РФ при ООН, когда тот назвал слова министра обороны Чехии Яны Черноховой — пропагандой терактов.

Ранее Небензя потребовал ответа Праги на слова главы МО Чехии о Дугиной. Та заявила, что «ночь на 21 августа в России запомнят надолго».

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Посол России в Чехии Александр Змеевский был вызван в МИД из-за заявлений постоянного представителя России при ООН Василия Небензя в ходе заседания в СБ при ООН. Об этом сообщил в своем Twitter (заблокирован на территории РФ) министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. «Я решил вызвать посла России в МИД Чехии. Замглавы ведомства [МИД] Ярослав Курфюрст решительно осудил возмутительные и лживые обвинения РФ в адрес Чехии в СБ ООН», — написал он. Под обвинениями Липавский имеет ввиду слова постпреда РФ при ООН, когда тот назвал слова министра обороны Чехии Яны Черноховой — пропагандой терактов. Ранее Небензя потребовал ответа Праги на слова главы МО Чехии о Дугиной. Та заявила, что «ночь на 21 августа в России запомнят надолго».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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