Небензя потребовал ответа Праги на слова главы МО Чехии о Дугиной

24 августа 2022 в 05:38 Размер текста - 17 +

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия ждет реакции Чехии на заявление министра обороны страны Яны Черноховой о гибели журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца, а также что „ночь на 21 августа в России запомнят надолго“, и в последующей дискуссии подтвердила, что „стоит за каждым словом“. Но даже если отставить в сторону мораль, которую у наших западных коллег уже давно затмила русофобия, высказывания госпожи Черноховой — по сути, открытая поддержка и пропаганда терактов в отношении гражданского лица», — указал он, передает ТАСС. Он напомнил, что гражданин Чехии Чермак, публично поддержавший теракт в новозеландском городе Крайстчерч, получил в Чехии шесть лет тюрьмы. Небензя надеется, что компетентные органы Чехии так же серьезно отнесутся к заявлению министра обороны этой страны и дадут им соответствующую оценку. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. В ФСБ сообщили, что взрывное устройство под ее машину установила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ считают, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к смерти журналистки. Небензя призвал ООН решительно осудить убийство Украиной Дугиной.

Россия ждет реакции Чехии на заявление министра обороны страны Яны Черноховой о гибели журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца, а также что „ночь на 21 августа в России запомнят надолго“, и в последующей дискуссии подтвердила, что „стоит за каждым словом“. Но даже если отставить в сторону мораль, которую у наших западных коллег уже давно затмила русофобия, высказывания госпожи Черноховой — по сути, открытая поддержка и пропаганда терактов в отношении гражданского лица», — указал он, передает ТАСС. Он напомнил, что гражданин Чехии Чермак, публично поддержавший теракт в новозеландском городе Крайстчерч, получил в Чехии шесть лет тюрьмы. Небензя надеется, что компетентные органы Чехии так же серьезно отнесутся к заявлению министра обороны этой страны и дадут им соответствующую оценку. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. В ФСБ сообщили, что взрывное устройство под ее машину установила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ считают, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к смерти журналистки. Небензя призвал ООН решительно осудить убийство Украиной Дугиной.