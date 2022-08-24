Тюменская журналистка рассказала, каким впервые увидела Курган

25 августа 2022 в 02:04 Размер текста - 17 +

Надежда Антипина: это сугубо личное виденье, мое мнение и мой Курган, каким я его увидела и каким захотела запомнить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Съездившая в Курган журналистка из Тюмени Надежда Антипина описала то, что увидела. По словам девушки, город она посетила впервые. «Курган невероятно уютный, компактный (и для меня это огромный плюс — можно гулять пешком, дышать свежим воздухом (даже находясь в самом центре города — в Кургане очень много зелени), любоваться интересными арт-объектами и сидеть с кофе на скамейке в тени или на солнышке в парке (причем — в любом, парков и скверов в городе немало). Курган — очень колоритный, то есть со своей изюминкой», — статья журналистки с большим количеством фотографий опубликована на сайте портала Newseven. Надежда обратила внимание на повсеместный ремонт, назвав это «временными трудностями», после которых «будет счастье». Внимание девушки также привлекла курганская архитектура: «Есть высотки, есть деревянные и покосившиеся дома, есть, как мне показалось, „элитки“. Но, в основном — это пятиэтажки». Журналистку сильно удивил общественный транспорт: «Я, конечно, таких автобусов не видела давно». Но абсолютный восторг и аплодисменты завоевал бесплатный городской пляж, расположенный в Центральном парке культуры и отдыха. С лежаками и раздевалками. В заключение Надежда Антипина добавляет, что планирует вернуться в Курган за новыми впечатлениями. Возможно, что уже предстоящей осенью.

Съездившая в Курган журналистка из Тюмени Надежда Антипина описала то, что увидела. По словам девушки, город она посетила впервые. «Курган невероятно уютный, компактный (и для меня это огромный плюс — можно гулять пешком, дышать свежим воздухом (даже находясь в самом центре города — в Кургане очень много зелени), любоваться интересными арт-объектами и сидеть с кофе на скамейке в тени или на солнышке в парке (причем — в любом, парков и скверов в городе немало). Курган — очень колоритный, то есть со своей изюминкой», — статья журналистки с большим количеством фотографий опубликована на сайте портала Newseven. Надежда обратила внимание на повсеместный ремонт, назвав это «временными трудностями», после которых «будет счастье». Внимание девушки также привлекла курганская архитектура: «Есть высотки, есть деревянные и покосившиеся дома, есть, как мне показалось, „элитки“. Но, в основном — это пятиэтажки». Журналистку сильно удивил общественный транспорт: «Я, конечно, таких автобусов не видела давно». Но абсолютный восторг и аплодисменты завоевал бесплатный городской пляж, расположенный в Центральном парке культуры и отдыха. С лежаками и раздевалками. В заключение Надежда Антипина добавляет, что планирует вернуться в Курган за новыми впечатлениями. Возможно, что уже предстоящей осенью.