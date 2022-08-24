Депутат СДПГ: ФРГ отказалась от демонтажа «Северного потока-2»

25 августа 2022 в 06:23 Размер текста - 17 +

В ФРГ не обсуждают демонтаж «Северного потока — 2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Германия не собирается демонтировать проект «Северный поток-2» в силу технических и юридических сложностей. Об этом заявили в правящей партии Германии СДПГ. Сейчас в федеральном правительстве не ведутся серьезные разговоры о возможном демонтаже «Северного потока-2», передал координатор по энергетической политике фракции СДПГ в бундестаге Тимон Греммельс. «Проект СП-2 не будет функционировать в течение неопределенного периода времени из-за спецоперации РФ на Украине, а возможно, не заработает никогда, — подчеркнул политик, передают «Известия». Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил начало спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Причиной стали участившиеся обстрелы граждан Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Российские войска защищают мирных жителей, но, несмотря на это, страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции. Из-за этого немецко-российский проект «Северный поток-2» не смогли ввести в эксплуатацию и оператор подал заявление о банкротстве. После введения ограничений в Европе начался газовый кризис. 19 августа стало известно о том, что российская компания «Газпром» решила остановить поставку газа по газопроводу «Северный поток».

Германия не собирается демонтировать проект «Северный поток-2» в силу технических и юридических сложностей. Об этом заявили в правящей партии Германии СДПГ. Сейчас в федеральном правительстве не ведутся серьезные разговоры о возможном демонтаже «Северного потока-2», передал координатор по энергетической политике фракции СДПГ в бундестаге Тимон Греммельс. «Проект СП-2 не будет функционировать в течение неопределенного периода времени из-за спецоперации РФ на Украине, а возможно, не заработает никогда, — подчеркнул политик, передают «Известия». Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил начало спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Причиной стали участившиеся обстрелы граждан Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Российские войска защищают мирных жителей, но, несмотря на это, страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции. Из-за этого немецко-российский проект «Северный поток-2» не смогли ввести в эксплуатацию и оператор подал заявление о банкротстве. После введения ограничений в Европе начался газовый кризис. 19 августа стало известно о том, что российская компания «Газпром» решила остановить поставку газа по газопроводу «Северный поток».