Германия не собирается демонтировать проект «Северный поток-2» в силу технических и юридических сложностей. Об этом заявили в правящей партии Германии СДПГ.
Сейчас в федеральном правительстве не ведутся серьезные разговоры о возможном демонтаже «Северного потока-2», передал координатор по энергетической политике фракции СДПГ в бундестаге Тимон Греммельс. «Проект СП-2 не будет функционировать в течение неопределенного периода времени из-за спецоперации РФ на Украине, а возможно, не заработает никогда, — подчеркнул политик, передают «Известия».
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил начало спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Причиной стали участившиеся обстрелы граждан Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Российские войска защищают мирных жителей, но, несмотря на это, страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции. Из-за этого немецко-российский проект «Северный поток-2» не смогли ввести в эксплуатацию и оператор подал заявление о банкротстве. После введения ограничений в Европе начался газовый кризис. 19 августа стало известно о том, что российская компания «Газпром» решила остановить поставку газа по газопроводу «Северный поток».
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