Русофобная политика не лучшим образом скажется на европейской экономике Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европа недосчитается миллиардов евро из-за антироссийских санкций — в частности, запрета на поездки россиян в шенгенскую зону. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Истерика с предложениями запретить въезд нашим гражданам в страны Евросоюза продолжается. Инициативы звучат от государств, потерявших свой суверенитет: Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Чехии, Польши, Украины. По самым скромным оценкам, Европа потеряет 21 млрд евро из-за ограничений на въезд нашим гражданам», — написал он в своем telegram-канале.

Он также отметил, что эти государства наказывают сами себя «из-за собственной дурости». При этом у россиян остаются варианты, куда поехать отдыхать, потому что у России есть союзники, не поддерживающие русофобную политику. «Необходимо сделать все, чтобы были созданы условия для путешествий и отдыха в нашей стране», — заключил Володин.

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза планируют рассмотреть 30 августа единый подход по вопросу выдачи виз гражданам РФ в рамках антироссийских санкций, пишет Life. Некоторые европейские государства уже отменили выдачу виз гражданам РФ. Заявки от россиян продолжили принимать консульства Испании, Германии, Австрии, Венгрии, Греции, Португалии, Швейцарии, Франции, Италии, передает телеканал 360.

Запад усилил русофобную политику и усилил антироссийские санкции из-за начала вынужденной спецоперации РФ на Украине. Санкционное давление продолжается с начала 2000-х годов. Президент России Владимир Путин заявлял, что основная цель введенных санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории и роли в важнейших мировых событиях.