В Кургане в мастерских заканчиваются запчасти для ремонта техники

25 августа 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Из-за введенных санкций курганские сервисные центры испытывают дефицит комплектующих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за санкций, введенных западом, качество сервисных центров по ремонту техники в Кургане может уменьшиться в связи с уходом мировых брендов электроники из РФ. Причина — в дефиците комплектующих — об этом URA.RU рассказали сотрудники курганских сервисных центров. «Запчасти пока еще есть, но их становится меньше с каждым днем. Если так пойдет и дальше, придется переходить на б/у», — рассказывают в ремонтных фирмах. По словам специалистов, в первую очередь проблемы коснулись отдельных комплектующих, необходимых для ремонта материнских плат, которые ранее приобретались у официальных поставщиков. Но теперь с их уходом альтернатив практически не остается. Приобретать продукцию в Китае через Ali Express рискованно, рассказывают ремонтники, так как приходит либо не то что нужно, либо несоответствующего качества. Приобретать необходимые детали в Казахстане, по словам сотрудников сервисного центра, также не представляется возможным, так как ранее поставки осуществлялись из РФ в Казахстан, а не наоборот. Теперь единственным выходом осталось приобретение бывшей в употреблении техники, чтобы потом разбирать ее на запчасти. «Но это негативно скажется на сроках гарантийного обслуживания, которые скорее всего придется сокращать», — сожалеют сотрудники сервисных центров. URA.RU ранее писало, что западные компании, которые из-за антироссийских санкций ушли из РФ, недосчитались более 70 млрд долларов США. Убытки терпят в основном европейские, американские и японские компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за санкций, введенных западом, качество сервисных центров по ремонту техники в Кургане может уменьшиться в связи с уходом мировых брендов электроники из РФ. Причина — в дефиците комплектующих — об этом URA.RU рассказали сотрудники курганских сервисных центров. «Запчасти пока еще есть, но их становится меньше с каждым днем. Если так пойдет и дальше, придется переходить на б/у», — рассказывают в ремонтных фирмах. По словам специалистов, в первую очередь проблемы коснулись отдельных комплектующих, необходимых для ремонта материнских плат, которые ранее приобретались у официальных поставщиков. Но теперь с их уходом альтернатив практически не остается. Приобретать продукцию в Китае через Ali Express рискованно, рассказывают ремонтники, так как приходит либо не то что нужно, либо несоответствующего качества. Приобретать необходимые детали в Казахстане, по словам сотрудников сервисного центра, также не представляется возможным, так как ранее поставки осуществлялись из РФ в Казахстан, а не наоборот. Теперь единственным выходом осталось приобретение бывшей в употреблении техники, чтобы потом разбирать ее на запчасти. «Но это негативно скажется на сроках гарантийного обслуживания, которые скорее всего придется сокращать», — сожалеют сотрудники сервисных центров. URA.RU ранее писало, что западные компании, которые из-за антироссийских санкций ушли из РФ, недосчитались более 70 млрд долларов США. Убытки терпят в основном европейские, американские и японские компании.