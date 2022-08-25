Западные компании после ухода из РФ потеряли десятки миллиардов

Некоторые иностранные компании несмотря на потерянную прибыль, до конца не ушли из России Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные компании, которые из-за антироссийских санкций ушли из РФ, недосчитались более 70 млрд долларов США. Убытки терпят в основном европейские, американские и японские компании.

«Западный бизнес лишился уже более 70 миллиардов долларов. Наибольшие потери понесли компании топливно-энергетического сектора (только British Petroleum после разрыва с „Роснефтью“ списала убытки на 25,5 миллиарда долларов)», — отмечается в проанализированных РИА «Новости» данных.

Немецкая инжиниринговая компания Linde потеряла около одного миллиарда долларов, французская TotalEnergies — почти 7,6 миллиарда. Американская ExxonMobil и Австрийская OMV — 3,4 млрд долларов и 1 млрд евро соответственно.

Компания Shell, которая вышла с российского рынка и отказалась покупать российский газ у «Газпрома» за рубли, получила убыток на 3,9 миллиарда долларов, норвежская Equinor потеряла 1,08 миллиарда долларов, а итальянская Enel — 527 миллионов евро.

Некоторые предприятия несмотря на антироссийские санкции и потерянную прибыль, до конца не ушли из России. Так, Diageo, производящая виски Johnnie Walker, J&B, White Horse, ром Captain Morgan, лишилась 146 миллионов фунтов стерлингов, пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) — 1,1 миллиарда долларов. Carlsberg, производящая пиво, зафиксировала издержки в 8,6 миллиарда датских крон.

Страны Европы ввели жесткие экономические санкции в отношении России после ее вынужденной спецоперации по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин пояснял, что их цель — отмена России. С свою очередь, российские власти разработали антикризисные меры, которые должны помочь как российскому бизнесу, так и отдельным гражданам в целом.