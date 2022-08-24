24 августа 2022

В Свердловской области произошел взрыв в жилом доме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Курган, мчс, спасатели мчс, гидрант, пожарный гидрант, сотрудники мчс, пожарные
На место взрыва приехали две спецмашины пожарных Фото:

В Сухом Логу (Свердловская область) в трехэтажном доме на улице Фрунзе взорвался газ, из-за чего хозяйку квартиры пришлось госпитализировать. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 10:30 на место вызова прибыли огнеборцы и обнаружили, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на 1-м этаже 3-этажного жилого, газифицированного дома», — говорится в сообщении ведомства. Хозяйку квартиры с ожогами пришлось доставить в местную больницу.

Спасатели убедились, что конструкции дома не пострадали, однако квартиры на первом и третьем этаже из-за взрыва загорелись. Пожар потушили, а жильцов эвакуировать не пришлось. На месте работали девять сотрудников МЧС и две специальные машины.

Ранее взрыв газа произошел в Нижнем Тагиле 24 апреля. В доме находилась пенсионерка, которую сразу после происшествия отвезли в реанимацию.

Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

В Сухом Логу (Свердловская область) в трехэтажном доме на улице Фрунзе взорвался газ, из-за чего хозяйку квартиры пришлось госпитализировать. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 10:30 на место вызова прибыли огнеборцы и обнаружили, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на 1-м этаже 3-этажного жилого, газифицированного дома», — говорится в сообщении ведомства. Хозяйку квартиры с ожогами пришлось доставить в местную больницу. Спасатели убедились, что конструкции дома не пострадали, однако квартиры на первом и третьем этаже из-за взрыва загорелись. Пожар потушили, а жильцов эвакуировать не пришлось. На месте работали девять сотрудников МЧС и две специальные машины. Ранее взрыв газа произошел в Нижнем Тагиле 24 апреля. В доме находилась пенсионерка, которую сразу после происшествия отвезли в реанимацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...