В Свердловской области произошел взрыв в жилом доме

В Сухом Логу (Свердловская область) в трехэтажном доме на улице Фрунзе взорвался газ, из-за чего хозяйку квартиры пришлось госпитализировать. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 10:30 на место вызова прибыли огнеборцы и обнаружили, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на 1-м этаже 3-этажного жилого, газифицированного дома», — говорится в сообщении ведомства. Хозяйку квартиры с ожогами пришлось доставить в местную больницу.
Спасатели убедились, что конструкции дома не пострадали, однако квартиры на первом и третьем этаже из-за взрыва загорелись. Пожар потушили, а жильцов эвакуировать не пришлось. На месте работали девять сотрудников МЧС и две специальные машины.
Ранее взрыв газа произошел в Нижнем Тагиле 24 апреля. В доме находилась пенсионерка, которую сразу после происшествия отвезли в реанимацию.
Фото: «Инцидент Екатеринбург», «ВКонтакте»
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В Сухом Логу (Свердловская область) в трехэтажном доме на улице Фрунзе взорвался газ, из-за чего хозяйку квартиры пришлось госпитализировать. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 10:30 на место вызова прибыли огнеборцы и обнаружили, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на 1-м этаже 3-этажного жилого, газифицированного дома», — говорится в сообщении ведомства. Хозяйку квартиры с ожогами пришлось доставить в местную больницу. Спасатели убедились, что конструкции дома не пострадали, однако квартиры на первом и третьем этаже из-за взрыва загорелись. Пожар потушили, а жильцов эвакуировать не пришлось. На месте работали девять сотрудников МЧС и две специальные машины. Ранее взрыв газа произошел в Нижнем Тагиле 24 апреля. В доме находилась пенсионерка, которую сразу после происшествия отвезли в реанимацию.