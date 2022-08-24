В Свердловской области произошел взрыв в жилом доме

На место взрыва приехали две спецмашины пожарных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сухом Логу (Свердловская область) в трехэтажном доме на улице Фрунзе взорвался газ, из-за чего хозяйку квартиры пришлось госпитализировать. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 10:30 на место вызова прибыли огнеборцы и обнаружили, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на 1-м этаже 3-этажного жилого, газифицированного дома», — говорится в сообщении ведомства. Хозяйку квартиры с ожогами пришлось доставить в местную больницу.

Спасатели убедились, что конструкции дома не пострадали, однако квартиры на первом и третьем этаже из-за взрыва загорелись. Пожар потушили, а жильцов эвакуировать не пришлось. На месте работали девять сотрудников МЧС и две специальные машины.

Ранее взрыв газа произошел в Нижнем Тагиле 24 апреля. В доме находилась пенсионерка, которую сразу после происшествия отвезли в реанимацию.