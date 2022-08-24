В Перми ищут пострадавших от турфирмы «Ин Тур Бюро»

25 августа 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Клиенты турфирмы так и не отправились в тур на теплоходе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермское управление Роспотребнадзора предлагает присоединиться к коллективному иску пострадавшим от действий турфирмы «Ин Тур Бюро». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю информирует о том, что в Свердловском районом суде г. Перми на 5 октября в 14:15 назначено к слушанию в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению Управления в защиту интересов группы лиц к ООО «Ин Тур Бюро», — сообщается в релизе. Пермяки, которые купили круизы на теплоход «Урал» и не попали на него, могут присоединиться к групповому иску. Это туры, купленные в 2019 и 2020 годах. Компания «Ин Тур Бюро» не выполнила условия договора и также не вернула деньги за несостоявшиеся путешествия. Ранее URA.RU рассказывало, что представители турфирмы объясняли отмену туров ограничениями Роспотребнадзора. Якобы, во время эпидемии коронавирусной инфекции, организаторы путешествия не могли соблюдать все предписания ведомства.

Пермское управление Роспотребнадзора предлагает присоединиться к коллективному иску пострадавшим от действий турфирмы «Ин Тур Бюро». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю информирует о том, что в Свердловском районом суде г. Перми на 5 октября в 14:15 назначено к слушанию в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению Управления в защиту интересов группы лиц к ООО «Ин Тур Бюро», — сообщается в релизе. Пермяки, которые купили круизы на теплоход «Урал» и не попали на него, могут присоединиться к групповому иску. Это туры, купленные в 2019 и 2020 годах. Компания «Ин Тур Бюро» не выполнила условия договора и также не вернула деньги за несостоявшиеся путешествия. Ранее URA.RU рассказывало, что представители турфирмы объясняли отмену туров ограничениями Роспотребнадзора. Якобы, во время эпидемии коронавирусной инфекции, организаторы путешествия не могли соблюдать все предписания ведомства.