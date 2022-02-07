Екатеринбуржцам предлагают засудить фирму из Перми. Компания прикрывалась указом губернатора

07 февраля 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Компания собрала с клиентов деньги за речные круизы и пропала, сославшись на коронавирусные ограничения Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю предлагает жителям Пермского края и Екатеринбурга подать в суд на пермскую турфирму ООО «Ин Тур Бюро». Компания собрала с жителей Пермского края и Екатеринбурга деньги за речные круизы, но поездки так и не состоялись. Об этом сообщается на сайте ведомства. «В управление Роспотребнадзора по Пермскому краю обращаются граждане из городов Пермского края и г. Екатеринбург с жалобами на неисполнение обязательств по предоставлению речных круизов на теплоходе „Урал“, уклонение от возврата денежных сумм, уплаченных за туристский продукт туроператором ООО „Ин Тур Бюро“», — пишет Роспотребнадзор. Речь идет о турах, купленных в 2019 и 2020 годах. По сообщению Роспотребнадзора, «круизы, предусмотренные договорами, не состоялись ни 2020 году, ни 2021 году». Альтернативы компания тоже не предоставила, деньги не вернула. Ростуризм исключил компанию из Единого федерального реестра туроператоров. По данным СБИС, операции по счетам компании были приостановлены налоговой службой в июле 2020 года. Получить комментарий у представителей ООО «Ин Тур Бюро» не удалось: указанный в группе «ВКонтакте» номер телефона уже принадлежит другой компании. На странице фирмы в соцсети последнее сообщение было опубликовано 16 июля 2020 года. В нем компания, ссылаясь на «коронавирусный» указ губернатора Пермского края, сообщает об отмене круизов. «В связи с тем, что основная возрастная аудитория наших круизов 55 лет и старше, а выполнить нормативные рекомендации по размещению большей части пассажиров рейса, разработанные Роспотребнадзором затруднительно, сохраняется значительный (высокий) риск угрозы вашему здоровью и здоровью ваших близких», — объяснялись в компании 7 июля. И обещали вернуть деньги на депозитный счет, забронировать другой тур и т. д. Уже в июле 2020 года клиенты в комментариях жаловались, что не могут получить обратную связь от «Ин Тур Бюро»: офис закрыт, телефоны и электронная почта не отвечают. Роспотребнадзор уже подавал несколько исков в защиту конкретных потребителей, и суд их удовлетворил. Сейчас ведомство готовит коллективное обращение, присоединиться к которому можно, направив заявление в надзорное ведомство с приложением договора, переписки и других документов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю предлагает жителям Пермского края и Екатеринбурга подать в суд на пермскую турфирму ООО «Ин Тур Бюро». Компания собрала с жителей Пермского края и Екатеринбурга деньги за речные круизы, но поездки так и не состоялись. Об этом сообщается на сайте ведомства. «В управление Роспотребнадзора по Пермскому краю обращаются граждане из городов Пермского края и г. Екатеринбург с жалобами на неисполнение обязательств по предоставлению речных круизов на теплоходе „Урал“, уклонение от возврата денежных сумм, уплаченных за туристский продукт туроператором ООО „Ин Тур Бюро“», — пишет Роспотребнадзор. Речь идет о турах, купленных в 2019 и 2020 годах. По сообщению Роспотребнадзора, «круизы, предусмотренные договорами, не состоялись ни 2020 году, ни 2021 году». Альтернативы компания тоже не предоставила, деньги не вернула. Ростуризм исключил компанию из Единого федерального реестра туроператоров. По данным СБИС, операции по счетам компании были приостановлены налоговой службой в июле 2020 года. Получить комментарий у представителей ООО «Ин Тур Бюро» не удалось: указанный в группе «ВКонтакте» номер телефона уже принадлежит другой компании. На странице фирмы в соцсети последнее сообщение было опубликовано 16 июля 2020 года. В нем компания, ссылаясь на «коронавирусный» указ губернатора Пермского края, сообщает об отмене круизов. «В связи с тем, что основная возрастная аудитория наших круизов 55 лет и старше, а выполнить нормативные рекомендации по размещению большей части пассажиров рейса, разработанные Роспотребнадзором затруднительно, сохраняется значительный (высокий) риск угрозы вашему здоровью и здоровью ваших близких», — объяснялись в компании 7 июля. И обещали вернуть деньги на депозитный счет, забронировать другой тур и т. д. Уже в июле 2020 года клиенты в комментариях жаловались, что не могут получить обратную связь от «Ин Тур Бюро»: офис закрыт, телефоны и электронная почта не отвечают. Роспотребнадзор уже подавал несколько исков в защиту конкретных потребителей, и суд их удовлетворил. Сейчас ведомство готовит коллективное обращение, присоединиться к которому можно, направив заявление в надзорное ведомство с приложением договора, переписки и других документов.