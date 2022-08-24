Жителям ЯНАО рассказали на сколько подорожают цветы к 1 сентября

В среднем ямальцы потратят 115 500 000 миллионов рублей, на цветы к 1 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предприниматели из ЯНАО рассказали о подорожании цветов к 1 сентября. Информацией с агентством поделились в одном из цветочных магазинов города Новый Уренгой.

«Из-за обстановки в стране так или иначе было поднятие цен на некоторые позиции цветов. Никому не секрет, что в преддверие праздников предприниматели поднимают цены, сумма не значительная, но она имеет место быть. Обычно это 10, 20 рублей, а где-то и 50. Цветочные магазины оживают в период праздников. Первого сентября, не один ученик не идет без букета, а флористы работают не покладая рук. Поэтому я думаю все должны понимать, что есть много факторов для того, чтобы поднять стоимость цветка», — рассказал предприниматель.

Агентство сравнило цены в некоторых регионах России. Дешевле всего обойдется букет на первое сентября жителям Ленинградской области, а вот ямальцам придется заплатить дороже всего. Если каждый ямальский школьник купит букет за 1500 тысячи рублей, то в среднем они потратят 115 500 000 миллионов рублей.

URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что в этом году в школы ЯНАО пойдут около девяти тысяч первоклассников. Всего школьников более 77 тысяч.