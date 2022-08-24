В Кургане показали квартиру холостяка с ремонтом за 20 млн рублей. Видео

25 августа 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Студия дизайна из Челябинска сотворила в курганской квартире «Искру» в эко-минимализме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинская студия дизайна и архитектуры «Йох architects» показала проект стоимостью более 20 млн рублей, завершенный в квартире холостяка в Кургане. Ремонт квартиры площадью 98 кв. метров выполнен в стиле эко-минимализма, рассказала руководитель студии Анна Присяжнюк на канале «Geometrium» в YouTube. «Клиент к нам попал от других дизайнеров, которые уже нарисовали проект, но он не соответствовал ожиданиям клиента. Он [мужчина] пришел к нам, чтобы сотворить что-то душевное, и мы хорошо совпали. Клиент — молодой мужчина, холостяк, делал эту квартиру только для себя. Это спортивный человек, увлекающийся стрельбой, охотой, яхтингом и другими видами спорта. Он достаточно редко бывает дома, не очень много готовит, но для него дом — это уютное гнездышко, в которое приятно возвращаться после разных событий», — рассказала Присяжнюк. По словам ведущего дизайнера студии Юлии Поповой, общий бюджет проекта превысил 20 млн рублей, а сам ремонт трехкомнатной квартиры длился два года. Приличная часть расходов потрачена на техническое оснащение и настройку системы «Умный дом». Недорогой дизайнерской находкой стали каменные слэбы: стена из слэбов в санузле обошлась в 30 тысяч рублей. Дорогостоящими оказались скульптура из карагача в зале (400 тысяч рублей) и фитостена (300 тысяч рублей). При этом дизайнер отметила, что обслуживание фитостены (мастер будет приезжать каждый месяц) также потребует расходов. На объекте работали подрядчики из разных городов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинская студия дизайна и архитектуры «Йох architects» показала проект стоимостью более 20 млн рублей, завершенный в квартире холостяка в Кургане. Ремонт квартиры площадью 98 кв. метров выполнен в стиле эко-минимализма, рассказала руководитель студии Анна Присяжнюк на канале «Geometrium» в YouTube. «Клиент к нам попал от других дизайнеров, которые уже нарисовали проект, но он не соответствовал ожиданиям клиента. Он [мужчина] пришел к нам, чтобы сотворить что-то душевное, и мы хорошо совпали. Клиент — молодой мужчина, холостяк, делал эту квартиру только для себя. Это спортивный человек, увлекающийся стрельбой, охотой, яхтингом и другими видами спорта. Он достаточно редко бывает дома, не очень много готовит, но для него дом — это уютное гнездышко, в которое приятно возвращаться после разных событий», — рассказала Присяжнюк. По словам ведущего дизайнера студии Юлии Поповой, общий бюджет проекта превысил 20 млн рублей, а сам ремонт трехкомнатной квартиры длился два года. Приличная часть расходов потрачена на техническое оснащение и настройку системы «Умный дом». Недорогой дизайнерской находкой стали каменные слэбы: стена из слэбов в санузле обошлась в 30 тысяч рублей. Дорогостоящими оказались скульптура из карагача в зале (400 тысяч рублей) и фитостена (300 тысяч рублей). При этом дизайнер отметила, что обслуживание фитостены (мастер будет приезжать каждый месяц) также потребует расходов. На объекте работали подрядчики из разных городов.