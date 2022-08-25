Baza: в Курской области подорвали железную дорогу

Скорость движения поездов на перегоне, который пытались взорвать, пришлось снизить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курской области неизвестные подорвали железную дорогу, однако движение железнодорожных составов по ней не остановлено. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«На участке перегона „Клюква-Курск“ сотрудник железной дороги увидел воронку под рельсом и небольшой скол. Позже на место подрыва приехали следователи и криминалисты — по их мнению, рельсы пытались подорвать самодельным взрывным устройством весом около 400 грамм», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что из-за происшествия скорость движения поездов пришлось снизить. Инцидент расследуют следственные органы. Других подробностей пока не сообщается.