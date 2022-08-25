Baza: в Курской области подорвали железную дорогу

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Скорость движения поездов на перегоне, который пытались взорвать, пришлось снизить Фото:

В Курской области неизвестные подорвали железную дорогу, однако движение железнодорожных составов по ней не остановлено. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«На участке перегона „Клюква-Курск“ сотрудник железной дороги увидел воронку под рельсом и небольшой скол. Позже на место подрыва приехали следователи и криминалисты — по их мнению, рельсы пытались подорвать самодельным взрывным устройством весом около 400 грамм», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что из-за происшествия скорость движения поездов пришлось снизить. Инцидент расследуют следственные органы. Других подробностей пока не сообщается.

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В Курской области неизвестные подорвали железную дорогу, однако движение железнодорожных составов по ней не остановлено. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «На участке перегона „Клюква-Курск“ сотрудник железной дороги увидел воронку под рельсом и небольшой скол. Позже на место подрыва приехали следователи и криминалисты — по их мнению, рельсы пытались подорвать самодельным взрывным устройством весом около 400 грамм», — говорится в сообщении. Отмечается также, что из-за происшествия скорость движения поездов пришлось снизить. Инцидент расследуют следственные органы. Других подробностей пока не сообщается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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