Baza: в Курской области подорвали железную дорогу

Скорость движения поездов на перегоне, который пытались взорвать, пришлось снизить
В Курской области неизвестные подорвали железную дорогу, однако движение железнодорожных составов по ней не остановлено. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«На участке перегона „Клюква-Курск“ сотрудник железной дороги увидел воронку под рельсом и небольшой скол. Позже на место подрыва приехали следователи и криминалисты — по их мнению, рельсы пытались подорвать самодельным взрывным устройством весом около 400 грамм», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что из-за происшествия скорость движения поездов пришлось снизить. Инцидент расследуют следственные органы. Других подробностей пока не сообщается.
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