В Екатеринбурге начнут судить цыган, изнасиловавших школьниц

Дело цыган рассмотрят в Октябрьском районном суде Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд над цыганами, которые изнасиловали троих школьниц на «вписке» в Екатеринбурге, пройдет 31 октября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

«Судья начал рассматривать дело трех граждан, подозревающихся в изнасиловании», — сообщил представитель пресс-службы. Их дело в закрытом заседании рассмотрят 31 октября. До этого цыган уже доставляли в суд, но заседание несколько раз переносилось.

По версии следствия, трое цыган изнасиловали девочек и совершили над ними другие действия сексуального характера. Если их вина будет доказана, суд приговорит мужчин к 15 годам колонии. Инцидент произошел на улице Малышева, 104. Трое мужчин предложили девочка отдохнуть с ними, купили алкоголь и закрылись на съемной квартире, где по очереди насиловали школьниц. Дело поступало на личный контроль главы СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому.