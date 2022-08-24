Власти назвали самые протяженные маршруты ЯНАО

Дептранс ЯНАО рассказал о том, какие маршруты самые протяженные в ЯНАО Фото: Ася Бронникова © URA.RU

Недавно запущенное властями автобусное сообщение между Салехардом и Новым Уренгоем стало самым длинным маршрутом на территории региона. Его протяженность составляет почти 600 километров, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Наименование маршрута регулярных перевозок: г. Новый Уренгой — г. Салехард. Протяженность маршрута регулярных перевозок: 587 км», — гласит текст документа, опубликованного на сайте департамента.

На втором месте по длине маршрута расположился еще один рейс из окружной столицы. Автобус номер 507 доставляет ямальцев из Салехарда в Надым и обратно. За несколько часов он преодолевает почти 350 километров. На третьем месте оказался маршрут из Надыма в Новый Уренгой. Автобус едет в газовую столицу через Пангоды. Длина такого переезда составляет немногим более 240 километров.

Ранее URA.RU сообщало, что на одном из важнейших маршрутов в ЯНАО заявленные ранее «Мерседесы» заменили на отечественный транспорт. Между Салехардом и Новым Уренгоем предприниматель решил запустить новый и более вместительный «ПАЗик».