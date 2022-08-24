В Сатке лидер местной МГЕР убил мужчину и отрезал ему голову

25 августа 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Мужчина заключен под стражу Фото: Илья Московец © URA.RU В Саткинском районе (Челябинская область) теперь уже бывшего председателя местного отделения организации «Молодая гвардия Единой России» 25-летнего Сергея Трифанова и его 18-летнего приятеля Вячеслава Галявова заключили под стражу по обвинению в убийстве 49-летнего мужчины, а также в краже у него денег. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «По версии следствия, Трифанов со своим знакомым, которому на тот момент было 17 лет, в марте этого года избили горожанина, требуя сообщить пароль от банковской карты. Получив доступ ко счету потерпевшего, похитили с него 450 тысяч рублей, а мужчину вывезли в лес, где он скончался. Для сокрытия следов преступления, потерпевшему отрезали голову, а тело спрятали в этом же лесу в камере теплотрассы, с тех пор мужчина числился пропавшим без вести», — рассказал источник URA.RU. Тело погибшего нашли в августе 2022 года. Затем в середине августа задержали подозреваемых — предпринимателя и лидера местного отделения МГЕР Сергея Трифанова и его уже ставшего 18-летним знакомого. Им предъявили обвинение по «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем), а Трифанову также по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Решением Саткинского городского суда оба заключены под стражу сроком на два месяца. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе суда. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют. «Сергею Трифанову месяц назад приостановили членство в партии и мы исключили его из всероссийской общественной организации „Молодая гвардия Единой России“. У нас прошла конференция, на которой был избран новый председатель МГЕР в Сатке — Кристина Пискарева», — сообщил URA.RU руководитель регионального отделения МГЕР Максим Голощапов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Саткинском районе (Челябинская область) теперь уже бывшего председателя местного отделения организации «Молодая гвардия Единой России» 25-летнего Сергея Трифанова и его 18-летнего приятеля Вячеслава Галявова заключили под стражу по обвинению в убийстве 49-летнего мужчины, а также в краже у него денег. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «По версии следствия, Трифанов со своим знакомым, которому на тот момент было 17 лет, в марте этого года избили горожанина, требуя сообщить пароль от банковской карты. Получив доступ ко счету потерпевшего, похитили с него 450 тысяч рублей, а мужчину вывезли в лес, где он скончался. Для сокрытия следов преступления, потерпевшему отрезали голову, а тело спрятали в этом же лесу в камере теплотрассы, с тех пор мужчина числился пропавшим без вести», — рассказал источник URA.RU. Тело погибшего нашли в августе 2022 года. Затем в середине августа задержали подозреваемых — предпринимателя и лидера местного отделения МГЕР Сергея Трифанова и его уже ставшего 18-летним знакомого. Им предъявили обвинение по «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем), а Трифанову также по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Решением Саткинского городского суда оба заключены под стражу сроком на два месяца. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе суда. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют. «Сергею Трифанову месяц назад приостановили членство в партии и мы исключили его из всероссийской общественной организации „Молодая гвардия Единой России“. У нас прошла конференция, на которой был избран новый председатель МГЕР в Сатке — Кристина Пискарева», — сообщил URA.RU руководитель регионального отделения МГЕР Максим Голощапов.