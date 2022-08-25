На Екатеринбург обрушился ливень
На улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге «Газель» унесло ветром на проезжую часть. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«„Газель“, на которой везли бутылки с водой стояла у тротуара. Начавшийся шквальный ветер сдул машину на проезжую часть. Машина перегородила дорогу», — рассказал очевидец.
Он снял видео инцидента. Водитель успел подбежать к машине и предотвратить аварию.
На Екатеринбург обрушился ливень, который за несколько минут затопил дороги и тротуары. Сильный ветер сносил людей и автомобили, а также ветхие деревья. Непогода длилась около 20 минут, после чего ветер стих, а ливень практически закончился.
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