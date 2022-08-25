В Екатеринбурге во время ливня ветром унесло «Газель». Видео

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Дождь. Екатеринбург, погода, ливень, дождь, самокат
На Екатеринбург обрушился ливень Фото:

На улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге «Газель» унесло ветром на проезжую часть. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«„Газель“, на которой везли бутылки с водой стояла у тротуара. Начавшийся шквальный ветер сдул машину на проезжую часть. Машина перегородила дорогу», — рассказал очевидец.

Он снял видео инцидента. Водитель успел подбежать к машине и предотвратить аварию.

На Екатеринбург обрушился ливень, который за несколько минут затопил дороги и тротуары. Сильный ветер сносил людей и автомобили, а также ветхие деревья. Непогода длилась около 20 минут, после чего ветер стих, а ливень практически закончился.

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На улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге «Газель» унесло ветром на проезжую часть. Об этом сообщили читатели URA.RU. «„Газель“, на которой везли бутылки с водой стояла у тротуара. Начавшийся шквальный ветер сдул машину на проезжую часть. Машина перегородила дорогу», — рассказал очевидец. Он снял видео инцидента. Водитель успел подбежать к машине и предотвратить аварию. На Екатеринбург обрушился ливень, который за несколько минут затопил дороги и тротуары. Сильный ветер сносил людей и автомобили, а также ветхие деревья. Непогода длилась около 20 минут, после чего ветер стих, а ливень практически закончился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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