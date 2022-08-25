В Екатеринбурге во время ливня ветром унесло «Газель». Видео

25 августа 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

На Екатеринбург обрушился ливень Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге «Газель» унесло ветром на проезжую часть. Об этом сообщили читатели URA.RU. «„Газель“, на которой везли бутылки с водой стояла у тротуара. Начавшийся шквальный ветер сдул машину на проезжую часть. Машина перегородила дорогу», — рассказал очевидец. Он снял видео инцидента. Водитель успел подбежать к машине и предотвратить аварию. На Екатеринбург обрушился ливень, который за несколько минут затопил дороги и тротуары. Сильный ветер сносил людей и автомобили, а также ветхие деревья. Непогода длилась около 20 минут, после чего ветер стих, а ливень практически закончился.

На улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге «Газель» унесло ветром на проезжую часть. Об этом сообщили читатели URA.RU. «„Газель“, на которой везли бутылки с водой стояла у тротуара. Начавшийся шквальный ветер сдул машину на проезжую часть. Машина перегородила дорогу», — рассказал очевидец. Он снял видео инцидента. Водитель успел подбежать к машине и предотвратить аварию. На Екатеринбург обрушился ливень, который за несколько минут затопил дороги и тротуары. Сильный ветер сносил людей и автомобили, а также ветхие деревья. Непогода длилась около 20 минут, после чего ветер стих, а ливень практически закончился.