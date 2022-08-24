В аэропорту Челябинска поселился Хатико, который ждет хозяина. Фото

25 августа 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Месяц назад был рейс на Махачкалу и хозяева отказались платить за перелет пса Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинском аэропорту имени Курчатова появился грустный пес, которого сотрудники воздушной гавани прозвали Хатико. Уже месяц собака живет в новом терминале и скучает по своему хозяину. Об этой истории URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта. «Месяц назад был рейс на Махачкалу и хозяева пса отказались платить за его перелет. Собаку выгнали из клетки, а его владельцы улетели. Тогда пес поселился в терминале внутренних воздушных линий. Его неоднократно пытались вывести на улицу, но потом махнули рукой. Он очень грустный и надеется на возвращение хозяев», — сообщила URA.RU пресс-секретарь аэропорта Елена Светлова. Светлова отметила, что сотрудники аэропорта подкармливают пса и между собой называют его Хатико или Барбосом. Пес очень добрый и не агрессивный, любит сосиски и спать в жару в зоне досмотра. «В отличие от пса возвращения хозяина мы не ждем. Наши агенты связались с зоозащитниками и волонтерами. Надеемся, что его возьмут к себе добрые люди», — заявили в аэропорте. У челябинского Хатико очень грустный взгляд Фото: пресс-служба челябинского аэропорта имени Курчатова

В Челябинском аэропорту имени Курчатова появился грустный пес, которого сотрудники воздушной гавани прозвали Хатико. Уже месяц собака живет в новом терминале и скучает по своему хозяину. Об этой истории URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта. «Месяц назад был рейс на Махачкалу и хозяева пса отказались платить за его перелет. Собаку выгнали из клетки, а его владельцы улетели. Тогда пес поселился в терминале внутренних воздушных линий. Его неоднократно пытались вывести на улицу, но потом махнули рукой. Он очень грустный и надеется на возвращение хозяев», — сообщила URA.RU пресс-секретарь аэропорта Елена Светлова. Светлова отметила, что сотрудники аэропорта подкармливают пса и между собой называют его Хатико или Барбосом. Пес очень добрый и не агрессивный, любит сосиски и спать в жару в зоне досмотра. «В отличие от пса возвращения хозяина мы не ждем. Наши агенты связались с зоозащитниками и волонтерами. Надеемся, что его возьмут к себе добрые люди», — заявили в аэропорте.