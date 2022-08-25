В Екатеринбурге пытаются справиться с последствиями шквального ветра и ливней, которые обрушились на город 25 августа. Как рассказывают URA.RU очевидцы, стихия повалила деревья, затопила кафе и снесла машины. Публикуем самые интересные кадры с последствиями ливня.
«На город за минуту обрушился очень сильный ливень, сносило машины и деревья. Но непогода бушевала буквально пять минут, вскоре все стихло», — делится читатель URA.RU.
На улицу Карла Либкнехта рядом с БЦ «Строганов» «Газель» унесло ветром на проезжую часть. А кофейню в центре Loza Coffee буквально за пару минут затопило. Также читатели сообщают, что стихия обрушила многие деревья по всему городу.
На улице 8 марта, напротив горадминистрации, ветром снесло ограждения на стройплощадке
читатель URA.RU
А на перекрестке Карла Либкнехта-Ленина сломанное дерево перекрыло дорогу транспорту
Фото: читатель URA.RU
Фото: Эдуард Корниенко/ URA.RU
На Розы Люксембург обломалось дерево после шторма
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В Екатеринбурге пытаются справиться с последствиями шквального ветра и ливней, которые обрушились на город 25 августа. Как рассказывают URA.RU очевидцы, стихия повалила деревья, затопила кафе и снесла машины. Публикуем самые интересные кадры с последствиями ливня. «На город за минуту обрушился очень сильный ливень, сносило машины и деревья. Но непогода бушевала буквально пять минут, вскоре все стихло», — делится читатель URA.RU. На улицу Карла Либкнехта рядом с БЦ «Строганов» «Газель» унесло ветром на проезжую часть. А кофейню в центре Loza Coffee буквально за пару минут затопило. Также читатели сообщают, что стихия обрушила многие деревья по всему городу.