В Екатеринбурге из-за шторма падали деревья и топило улицы. Фото, видео

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Виды города перед международной промышленной выставкой
Сильнейший ливень обрушился на город вечером 25 августа Фото:

В Екатеринбурге пытаются справиться с последствиями шквального ветра и ливней, которые обрушились на город 25 августа. Как рассказывают URA.RU очевидцы, стихия повалила деревья, затопила кафе и снесла машины. Публикуем самые интересные кадры с последствиями ливня.

«На город за минуту обрушился очень сильный ливень, сносило машины и деревья. Но непогода бушевала буквально пять минут, вскоре все стихло», — делится читатель URA.RU.

На улицу Карла Либкнехта рядом с БЦ «Строганов» «Газель» унесло ветром на проезжую часть. А кофейню в центре Loza Coffee буквально за пару минут затопило. Также читатели сообщают, что стихия обрушила многие деревья по всему городу.

На улице 8 марта, напротив горадминистрации, ветром снесло ограждения на стройплощадке
А на перекрестке Карла Либкнехта-Ленина сломанное дерево перекрыло дорогу транспорту
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На Розы Люксембург обломалось дерево после шторма

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В Екатеринбурге пытаются справиться с последствиями шквального ветра и ливней, которые обрушились на город 25 августа. Как рассказывают URA.RU очевидцы, стихия повалила деревья, затопила кафе и снесла машины. Публикуем самые интересные кадры с последствиями ливня. «На город за минуту обрушился очень сильный ливень, сносило машины и деревья. Но непогода бушевала буквально пять минут, вскоре все стихло», — делится читатель URA.RU. На улицу Карла Либкнехта рядом с БЦ «Строганов» «Газель» унесло ветром на проезжую часть. А кофейню в центре Loza Coffee буквально за пару минут затопило. Также читатели сообщают, что стихия обрушила многие деревья по всему городу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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