Сильнейший ливень обрушился на город вечером 25 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге пытаются справиться с последствиями шквального ветра и ливней, которые обрушились на город 25 августа. Как рассказывают URA.RU очевидцы, стихия повалила деревья, затопила кафе и снесла машины. Публикуем самые интересные кадры с последствиями ливня.

«На город за минуту обрушился очень сильный ливень, сносило машины и деревья. Но непогода бушевала буквально пять минут, вскоре все стихло», — делится читатель URA.RU.

На улицу Карла Либкнехта рядом с БЦ «Строганов» «Газель» унесло ветром на проезжую часть. А кофейню в центре Loza Coffee буквально за пару минут затопило. Также читатели сообщают, что стихия обрушила многие деревья по всему городу.

На улице 8 марта, напротив горадминистрации, ветром снесло ограждения на стройплощадке читатель URA.RU

А на перекрестке Карла Либкнехта-Ленина сломанное дерево перекрыло дорогу транспорту Фото: читатель URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко/ URA.RU