Глава Запорожья раскрыл подробности ЧП на АЭС после удара ВСУ

25 августа 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

На Запорожской АЭС вышли из строя два энергоблока Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате удара ВСУ по АЭС в Энергодаре перестали работать два энергоблока. Заявление есть в распоряжении URA.RU. «Сегодня в результате удара со стороны ВСУ по линиям электропередач в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередач. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения. Сразу после ликвидации пожара один блок был запущен в работу. На данный момент электроснабжение всех городов и районов Запорожской области восстановлено», — заявил Балицкий. Ранее власти Запорожья сообщили, что на АЭС сработала система безопасности из-за сбоя электроснабжения на территории области. В Совете Госдумы РФ призвали ООН немедленно потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС. В МАГАТЭ заявили, что в ближайшее время миссия организации посетит АЭС, пишет RT.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате удара ВСУ по АЭС в Энергодаре перестали работать два энергоблока. Заявление есть в распоряжении URA.RU. «Сегодня в результате удара со стороны ВСУ по линиям электропередач в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередач. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения. Сразу после ликвидации пожара один блок был запущен в работу. На данный момент электроснабжение всех городов и районов Запорожской области восстановлено», — заявил Балицкий. Ранее власти Запорожья сообщили, что на АЭС сработала система безопасности из-за сбоя электроснабжения на территории области. В Совете Госдумы РФ призвали ООН немедленно потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС. В МАГАТЭ заявили, что в ближайшее время миссия организации посетит АЭС, пишет RT.