Совет Госдумы призвал ООН надавить на Киев из-за обстрелов ЗАЭС

25 августа 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Совет Госдумы РФ призвал ООН потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом сообщается на сайте Госдумы. «Совет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждает продолжающиеся в течение последних нескольких недель обстрелы украинскими военными формированиями крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции. Совет Госдумы призывает ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС», — сообщили в Совете ГД. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации Запорожская АЭС перешла под контроль российских войск. После этого ВСУ начали регулярно обстреливать атомную электростанцию. Президент России Владимир Путин заявил, что систематические обстрелы Запорожской АЭС создают опасность ядерной катастрофы. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в случае ядерной катастрофы ответственность будет лежать на Вашингтоне и Киеве, пишет «Дни.ру».

Совет Госдумы РФ призвал ООН потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом сообщается на сайте Госдумы. «Совет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждает продолжающиеся в течение последних нескольких недель обстрелы украинскими военными формированиями крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции. Совет Госдумы призывает ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС», — сообщили в Совете ГД. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации Запорожская АЭС перешла под контроль российских войск. После этого ВСУ начали регулярно обстреливать атомную электростанцию. Президент России Владимир Путин заявил, что систематические обстрелы Запорожской АЭС создают опасность ядерной катастрофы. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в случае ядерной катастрофы ответственность будет лежать на Вашингтоне и Киеве, пишет «Дни.ру».